RC Lens : Will Still vide son sac après son départ rocambolesque !

Critiqué pour son départ précipité du RC Lens, Will Still a vidé son sac dans une interview poignante accordée à La Voix du Nord. Entre raisons personnelles, malaise professionnel et rumeurs malveillantes, l’ancien coach Sang et Or remet les pendules à l’heure.



Parti du RC Lens aussi vite qu’il y est arrivé, Will Still n’avait jusqu’ici jamais vraiment expliqué les dessous de son départ. Ce mardi, l’actuel coach de Sunderland a tenu à s’exprimer franchement. Une mise au point nécessaire face aux nombreux commentaires qui ont suivi son départ de l’Artois. « Il y a eu beaucoup de choses dites de la part de beaucoup de personnes et qui ne sont pas toujours très justes », commence-t-il. D’entrée, le ton est posé : l’entraîneur belge n’a pas apprécié certains sous-entendus. Non, il n’avait pas prémédité son départ pour l’Angleterre. Oui, il a quitté Lens pour des raisons personnelles et professionnelles mêlées.

Un contexte difficile et une décision assumée

Dans son témoignage, Still évoque un environnement personnel « parfois compliqué », notamment des soucis de santé au sein de sa famille. Ce contexte, couplé à un projet sportif qui ne collait plus à ses attentes, a précipité sa décision. « J’ai fait le travail qu’on attendait de moi dans des conditions particulières […] J’ai toujours été honnête et droit avec tout le monde », affirme-t-il dans la Voix du Nord. Il précise également que sa signature avec Sunderland n’était pas planifiée de longue date. Tout se serait joué en quelques jours, deux discussions, puis un accord scellé. L’ancien coach du Stade de Reims, connu pour sa transparence, n’a pas mâché ses mots. Il revient sur les critiques visant sa loyauté ou l’intégrité de sa démarche. « Ce n’est jamais agréable quand tu entends des choses dites sur toi et ton entourage qui sont complètement fausses », lâche-t-il.

Un départ qui laisse des traces

Still assume sa démarche, sans détour : « Peut-être même un peu trop honnête », glisse-t-il, en référence à son style direct. Mais il assure être resté fidèle à ses principes : « J’ai fait les choses dans l’ordre, je le sais. Donc les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, je suis très tranquille. » Si Still a rapidement rebondi en Championship, son passage éclair à Lens reste un épisode marquant. Son discours, sincère et humain, pourrait toutefois offrir un nouveau regard sur ce départ express, et faire taire les mauvaises langues.