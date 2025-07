Selon Ekrem Konur, le LOSC ferait partie, avec le RC Lens, des clubs intéressés par le recrutement du piston polonais Przemyslaw Frankowski (30 ans), sur lequel Galatasaray ne compte plus.

🟧 Piste crédible

Plus tôt dans l’après-midi, nous avons relayé l’intérêt prononcé du Stade Rennais pour Przemyslaw Frankowski. Le président exécutif des Rouge et Noir, Arnaud Pouille, avait recruté le piston polonais au temps où il était directeur général du RC Lens, en 2020. Selon Mohamed Toubache-Ter, il ferait le forcing pour recruter le joueur de 30 ans, dont Galatasaray ne veut plus alors qu’il l’a recruté il y a seulement six moins pour 10 M€. Les Sang et Or souhaiteraient également faire revenir leur ancien joueur mais on apprend qu’ils ont une concurrence régionale en plus de Rennes !

Lens et Lille veulent un prêt

Le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure ce soir que le LOSC et le RC Lens sont les deux principaux clubs intéressés par Przemyslaw Frankowski. Pas de Stade Rennais, donc. En revanche, les deux rivaux voudraient recruter le joueur en prêt ! Le champion de Turquie, qui réalise un très gros mercato, va-t-il accepter cette offre ? Elle a en tout cas le mérite de mettre le LOSC et le Racing sur un pied d’égalité au niveau économique.

Si Frankowski est attaché au maillot lensois, comme il l’a répété à de nombreuses reprises lors de son passage en Artois, la proposition lilloise devrait être rapidement évacuée. Il resterait alors l’obstacle rennais sur la route d’un retour inattendu.