RC Lens Mercato : les Sang et Or ont fait une offre pour ce milieu de terrain

Le RC Lens a transmis une offre pour un milieu de terrain prometteur qui évolue en Suède.

Le RC Lens s’apprête à perdre une pièce maîtresse de son milieu de terrain. En effet, Neil El Aynaoui va signer avec l’AS Roma. Et le club artésien accélère déjà pour son remplaçant. En effet, selon Sky Sport, le Racing s’est mis sur Matias Siltanen, jeune milieu de terrain prometteur de Djurgårdens IF en Suède (18 matchs joués). À seulement 18 ans, le gros espoir finlandais attire l’attention des Sang et Or, qui auraient soumis une offre de 4 millions d’euros pour le faire venir.

Hamzat Ojediran vers la Ligue 2 ?

L’offre est toujours en attente d’une réponse, sachant qu’une équipe grecque et des clubs de Premier League sont aussi sur le coup. Et l’arrivée d’un nouveau milieu à Lens pourrait en chasser un autre… Comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter, le MHSC, qui vient de descendre en Ligue 2, s’intéresse de près à Hamzat Ojediran, un profil qui suscite une vraie curiosité au sein du club héraultais.

Avec Thomasson, Diouf, Bulatovic, Sylla, et donc Ojediran, le RC Lens ne manque pas de joueurs, mais devra tout de même se renforcer dans ce secteur, comme l’a laissé entendre Pierre Sage.