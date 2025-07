Selon Mohamed Toubache-Ter, le directeur général du Stade Rennais et ancien Lensois, Arnaud Pouille, aurait fait de Przemyslaw Frankowski une priorité estivale.

🟨 Négociation en cours

Parti l’hiver dernier à Galatasaray via un prêt payant de 1 M€ assorti d’une option d’achat de 7 M€ plus de 2 M€ de bonus, Przemyslaw Frankowski ne s’est pas imposé en Turquie. Et même si son équipe a remporté le doublé national ou encore qu’elle est en train de réaliser un très gros recrutement, il n’a pas l’intention d’y faire de vieux os. Des sources nordistes ont annoncé que le RC Lens envisageait un retour de son ancien piston droit. Mais L’Equipe a expliqué que le Stade Rennais était également sur les rangs. Et visiblement, il serait vraiment décidé…

Pouille tient vraiment à recruter Frankowski

Mohamed Toubache-Ter a en effet écrit sur X : « Arnaud Pouille se prépare pour lancer la fumée polonaise… Il y tient et se démène comme jamais !! Il y met son cœur, son amour même !! ». L’actuel directeur général du SRFC est en effet celui qui a fait venir Frankowski à Lens, en août 2021. Leurs rapports sont visiblement très bons, si l’on en croit l’insider, ce qui pourrait avoir une grosse influence sur les négociations et faire pencher la balance en faveur des Rouge et Noir.

Autre élément d’importance : Galatasaray ne laissera pas filer son Polonais pour moins de 7 M€. Une somme que les Sang et Or auront du mal à sortir alors que le Stade Rennais, qui s’apprête à verser plus de 20 M€ à l’OM pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, a des moyens plus conséquents.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un retour de Frankowski à Lens serait une bonne chose, mais pas de là à entrer dans le jeu de la surenchère avec le Stade Rennais. Si les Bretons sont prêts à payer le prix fort, autant leur laisser un piston qui vient tout de même de passer le cap de la trentaine. »