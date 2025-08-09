La réaction de Pierre Sage après la victoire du RC Lens face au RB Leipzig (2-1).

Ce samedi, après la victoire du RC Lens face au RB Leipzig (2-1), l’entraîneur lensois, Pierre Sage, a livré ses impressions sur le match, soulignant une nette amélioration par rapport à la défaite contre l’AS Roma (0-2), à la suite de laquelle il était très en colère. Au micro de Wéo, il a notamment insisté sur l’importance de l’état d’esprit et du jeu collectif.

« C’est un joueur qui a ça dans le logiciel »

« C’est toujours pareil. Ce qui amène à la communion, c’est ce qu’on montre sur le terrain, ce qu’on affiche en tant qu’équipe, à la fois en termes de valeur et de jeu. Je pense qu’aujourd’hui, on était au rendez-vous, contrairement à la semaine dernière. Et justement, je veux bien mettre en contraste les deux matchs pour montrer ce qu’on attend et expliquer pourquoi j’étais déçu. »

L’entraîneur s’est également félicité de la performance de Florian Thauvin, arrivé récemment au club, qui a délivré une passe décisive quelques minutes après son entrée : « C’est un joueur qui a ça dans le logiciel. C’est aussi pour ça qu’on l’a pris. On est très contents qu’il ait pu l’exprimer dès son deuxième, troisième ou quatrième ballon. Dans tous les cas, j’ai bien aimé l’accueil qui lui a été réservé, que ce soit à l’aéroport, lors de sa signature sur les réseaux sociaux et aujourd’hui au stade. Maintenant, il faudra qu’on l’accueille avec une belle victoire la semaine prochaine. »

En effet, Lens affrontera l’OL à Bollaert-Delelis samedi prochain (17h) pour le retour de la Ligue 1.

Propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.