PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
ASSE : Aïmen Moueffek dévoile son rôle dans le vestiaire et révèle son secret pour briller

ASSE : Aïmen Moueffek dévoile son rôle dans le vestiaire et révèle son secret pour briller
William Tertrin
15 août 2025

Avant la rencontre entre l’ASSE et Rodez, Aïmen Moueffek s’est longuement exprimé en conférence de presse.

À l’approche du deuxième match de la saison de Ligue 2, ce samedi (20h) face à Rodez, Aïmen Moueffek, le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, s’est montré déterminé. Entre préparation physique rigoureuse, rôle de leader dans le vestiaire et reconnaissance envers les supporters, il a abordé la rencontre avec lucidité en conférence de presse.

Moueffek et l’intégration des jeunes

Après une bonne entrée en matière contre Laval (3-3), le joueur a refusé de s’emballer. « Je me sens bien, j’ai bien repris. (…) Mais je ne vais pas m’enflammer pour un match. D’un week-end à l’autre, ce n’est pas la même vérité et enchaîner les bons matches n’est pas facile. J’ai fait une bonne préparation avec une reprise individualisée dès le 9 juin. C’était important pour moi, quitte à écourter mes vacances parce qu’on n’a rien sans rien. Depuis, j’ai bien, beaucoup et longuement travaillé, ça m’a fait beaucoup de bien », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le site officiel de l’ASSE.

Dans un groupe remanié, l’expérience joue un rôle clé, et Moueffek le sait, même s’il n’a que 24 ans. « Je suis là pour accueillir les nouveaux, les mettre à l’aise et les faire se sentir comme chez eux. C’est à nous de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. C’est d’autant plus valable pour les jeunes qui intègrent le groupe professionnel et qu’il faut aider. Je suis passé par là, je sais ce que c’est. Tout ce qu’ils vivent, je l’ai vécu auparavant ! Avoir des joueurs bienveillants envers toi, ça facilite les choses. (…) Avant Laval, j’ai répété à Luan (Gadegbeku) que s’il était là, c’est qu’il avait les qualités pour et qu’il ne devait pas se mettre de pression. J’ai été très heureux de sa prestation, car ce n’était pas un match facile pour faire ses débuts. »

« Jouer mon football sans être trop bridé »

Revenant sur le premier match face à Laval, Moueffek a souligné un enseignement clé : « On retient qu’il faut rester concentrés jusqu’au bout, même si l’équipe d’en face n’a pas forcément la balle. En Ligue 2, surtout sur coup de pied arrêté, on peut vite se retrouver en danger. (…) Sur le plan personnel, j’ai été plutôt offensif. Le coach me laisse pas mal de liberté. Je joue en fonction des espaces qui se créent. C’est comme ça que je me sens le mieux, lorsque je peux jouer mon football sans être trop bridé. »

Impressionné par le soutien du public, qui sera de retour dans le Chaudron, il n’a pas caché pas sa reconnaissance : « On bat toujours des records ! Ça fait plaisir. Descendre en L2 et voir que les supporters sont toujours présents, avec 20000 abonnés… C’est une certaine responsabilité. On se doit de leur rendre la pareille à notre tour. »

ASSE
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

