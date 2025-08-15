ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour Rodez, avec le retour de Lucas Stassin !

Le groupe de l’ASSE pour le match face à Rodez.

Ce samedi à 20h, l’ASSE recevra Rodez pour la 2e journée de Ligue 2. L’entraîneur Eirik Horneland a composé son groupe, et ce dernier marque les retours de blessure de Lucas Stassin, mais aussi de Mahmoud Jaber, qui fait sa grande première, tout comme Joshua Duffus. En revanche, certains joueurs manquent à l’appel, comme Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari, Yvann Maçon, Dylan Batubinsika, Djylian N’Guessan, Igor Miladinovic, et Jules Mouton, ou encore les recrues Lassana Traoré et Strahinja Stojković. Pierre Ekwah, quant à lui, n’a toujours pas rejoint l’équipe.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Chico, Ferreira, Nadé – El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.