RC Lens – OL : les tops et les flops d’une défaite frustrante pour les Sang et Or

Le RC Lens s’est incliné à Bollaert contre l’OL (0-1) au terme d’une partie qu’il a largement dominée. Voici nos tops et nos flops de ce premier match très frustrant pour les Gones.

Les tops

Malang Sarr patron de défense : en première période, le défenseur central franco-sénégalais a été impressionnant ! A chaque fois qu’un Lyonnais se trouvait en bonne position dans la surface, il se faisait systématiquement contrer par le roc arrivé de Chelsea l’an dernier. S’il maintient ce niveau de forme durant toute la saison, le RC Lens se sera trouvé un sacré patron de défense !

De beaux mouvements collectifs : cette rencontre s’est jouée à très haute intensité pendant 90 minutes et les Lensois ont régalé par quelques mouvements collectifs bien sentis. Dommage qu’il n’y ait pas eu la conclusion pour transformer ces actions en chef d’œuvre. On sent en tout cas que Pierre Sage a déjà apposé sa patte sur le jeu lensois, comme il avait pu le faire à Lyon précédemment.

Les flops

Le manque de réalisme offensif : avec un Loïs Openda ou tout autre attaquant un temps soit peu inspiré, le RC Lens aurait remporté ce premier match de la saison. Les Sang et Or se sont procurés une demi-douzaine d’occasions franches, toutes vendangées par des attaquants malheureux dans le dernier geste. Mention spéciale pour Wesley Saïd, qui a manqué de précision dans ses frappes et de justesse dans ses choix. Voilà peut-être un secteur sur lequel Jean-Louis Leca devrait concentrer ses efforts pour la fin du mercato !

Le couloir droit : à la mi-temps, Adrien Thomasson a pesté contre le couloir droit de son équipe, qui s’est trop souvent fait manger par les Lyonnais. Le milieu a eu une bonne analyse car, pendant toute la partie, Malick Fofana a fait un peu ce qu’il voulait. Les Gones avaient visiblement bien appris leur leçon car ils sont souvent passés par ce côté où ni Guilavogui, ni Aguilar, ni Baidoo n’ont fait forte impression.

Des pertes de balle dangereuses : en première période, surtout, le Racing s’est signalé par des pertes de balle très dangereuses au milieu de terrain, qui ont permis aux Lyonnais de se montrer dangereux. Saïd, Thomasson et Diouf ont tour à tour très mal négocié le pressing haut des Gones. Voilà un point à travailler car ce genre de pertes peut coûter très cher.