RC Lens : Pierre Sage revient sur la défaite, parle de Sarr, de Thauvin et des retrouvailles avec l’OL

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, était forcément déçu après la défaite de son équipe contre l’OL (0-1) mais il estime que le jeu produit est très prometteur pour la suite.

Le RC Lens a connu une entame de saison des plus frustrantes, ce samedi. Au terme d’une partie disputée sur un rythme élevé, les Sang et Or, largement dominateurs mais trop imprécis dans le dernier geste, se sont inclinés face à l’OL (0-1). Leur entraîneur, Pierre Sage, a réagi au micro de beIN et, pour lui, il ne fait aucun doute que si le scénario est décevant, le jeu produit est porteur d’espoir pour la suite de la saison.

« On a eu pas mal de situations, même si eux auraient pu mettre le 2)6 sur attaque rapide. Mais je suis assez fier de l’engagement des joueurs et déçu qu’ils n’aient pas eu la récompense de leurs efforts. Si on joue de cette manière toute la saison, on sera récompensés. Même si c’est neutre en termes de points, c’est une bonne première. C’est un groupe qui est réceptif, c’est plus facile de travailler. On doit maintenant transformer notre beau jeu en buts. Il va falloir finir les actions. Est-ce que ça passe par le recrutement d’un n°9 ? Je ne suis pas sûr mais on réfléchit à ça avec les dirigeants, en tout cas. »

« Dès le début de saison, Malang Sarr a été très performant lors des séances. Je l’ai convoqué et je lui ai dit que je ne voyais pas un joueur qui voulait partir. Il m’a dit qu’il attendait un signal de confiance. Je lui ai dit que je comptais énormément sur lui. Pour l’instant, tout lui sourit donc on va continuer à l’accompagner comme ça et s’il y a un moment de moins bien, on sera là pour le soutenir. »

Thauvin au top après la trêve internationale

« L’entrée de Florian Thauvin ? Je sentais que c’était le moment de redonner un coup de boost à l’équipe car on n’avait pas commencé la deuxième période de la meilleure des façons. Et il a immédiatement pris le lead car il a un impact sur le jeu mais aussi sur l’adversaire. Après la trêve internationale, il sera en mesure de jouer 75 minutes. Il travaille beaucoup et veut montrer à la France qu’il n’est pas champion du monde pour rien. »

« Les retrouvailles avec l’OL ? J’ai essayé de me détacher de tout ça, à partir de midi, je dirais. J’avais envie de gagner le match. Ce n’est pas parce que j’ai eu une belle histoire avec l’OL que je ne voulais pas gagner. Je suis impliqué dans un nouveau projet et je me donne à fond. »