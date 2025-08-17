RC Lens : Sage a fait passer un message fort à Fofana après Lyon

Tout en reconnaissant la nécessité de recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a félicité le jeune Rayan Fofana pour sa prestation en pointe.

En ce lendemain de défaite contre l’OL (0-1) à Bollaert, les observateurs sont unanimes pour dire que le RC Lens a un besoin impérieux de renfort en attaque. Les Sang et Or ont tout bien fait, hier, face aux Gones, hormis le plus difficile, à savoir marquer. Ils ont été très intéressants dans le jeu, se sont procurés une quantité impressionnante d’occasions mais, faute de réalisme, c’est par une défaite qu’ils ont débuté leur saison.

« Rayan me démontre qu’il mérite d’être titulaire »

Dans son analyse d’après-match, Pierre Sage a reconnu que le recrutement d’un renard des surfaces d’ici la clôture du mercato, le 1er septembre, serait une bonne chose. Pour autant, il n’a pas jeté la pierre au jeune Rayan Fofana (19 ans), titularisé en pointe et qui a peu à peu disparu de la circulation après une entame intéressante. Au contraire, il a tenu à rassurer son joueur en lui faisant passer un message fort.

« Lorsque les joueurs sont en position de jouer et le méritent, ils jouent. Rayan me démontre aujourd’hui qu’il mérite d’être titulaire. Il a enchaîné un deuxième match qui était beaucoup mieux que le premier (en amical contre Leipzig). Ca doit lui ouvrir des perspectives s’il continue à travailler sérieusement. J’espère qu’il entendra ce message. » Une belle façon de s’assurer les services d’un attaquant motivé si jamais sa direction ne parvient pas à recruter le buteur attendu…