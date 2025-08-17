PSG : le groupe de Luis Enrique pour le match à Nantes, avec une grande première
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Sage a fait passer un message fort à Fofana après Lyon

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre l'OL.
Raphaël Nouet
17 août 2025

Tout en reconnaissant la nécessité de recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a félicité le jeune Rayan Fofana pour sa prestation en pointe.

En ce lendemain de défaite contre l’OL (0-1) à Bollaert, les observateurs sont unanimes pour dire que le RC Lens a un besoin impérieux de renfort en attaque. Les Sang et Or ont tout bien fait, hier, face aux Gones, hormis le plus difficile, à savoir marquer. Ils ont été très intéressants dans le jeu, se sont procurés une quantité impressionnante d’occasions mais, faute de réalisme, c’est par une défaite qu’ils ont débuté leur saison.

« Rayan me démontre qu’il mérite d’être titulaire »

Dans son analyse d’après-match, Pierre Sage a reconnu que le recrutement d’un renard des surfaces d’ici la clôture du mercato, le 1er septembre, serait une bonne chose. Pour autant, il n’a pas jeté la pierre au jeune Rayan Fofana (19 ans), titularisé en pointe et qui a peu à peu disparu de la circulation après une entame intéressante. Au contraire, il a tenu à rassurer son joueur en lui faisant passer un message fort.

« Lorsque les joueurs sont en position de jouer et le méritent, ils jouent. Rayan me démontre aujourd’hui qu’il mérite d’être titulaire. Il a enchaîné un deuxième match qui était beaucoup mieux que le premier (en amical contre Leipzig). Ca doit lui ouvrir des perspectives s’il continue à travailler sérieusement. J’espère qu’il entendra ce message. » Une belle façon de s’assurer les services d’un attaquant motivé si jamais sa direction ne parvient pas à recruter le buteur attendu…

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet