RC Lens Mercato : un premier accord est tombé pour Diouf

Désireux de recruter Andy Diouf, le SSC Napoli s’est mis d’accord avec le milieu sur les bases d’un futur contrat. Il faut désormais trouver une indemnité qui convienne aux deux clubs.

Vendredi, la presse italienne assurait que samedi serait une journée décisive pour l’éventuel transfert d’Andy Diouf à Naples. Ce n’était pas du bluff. Selon Nicolo Schira, les champions d’Italie seraient parvenus à un accord avec le milieu de terrain de 22 ans pour un futur contrat de cinq saisons. Il reste désormais à négocier avec le RC Lens pour l’indemnité de transfert.

Combien le Racing va-t-il demander pour son milieu ?

Recruté 14 M€ il y a deux ans au FC Bâle, Diouf n’a pas confirmé les belles promesses de ses années suisses. Encore hier, face à l’OL (0-1), il a montré de sérieuses limites à tous les niveaux. Le RC Lens ne s’opposera pas au départ du joueur formé à Rennes, mais à condition de s’y retrouver financièrement. Il serait question d’une indemnité comprise entre 20 et 25 M€. Le SSCN, qui a beaucoup recruté sous la pression de son entraîneur, Antonio Conte, acceptera-t-il de mettre autant pour un joueur qu’il faut encore polir ?

Selon Foot Mercato, le Napoli n’est pas le seul club intéressé par Diouf puisque Crystal Palace, le Betis Séville, le Bayer Leverkusen, Stuttgart et Leipzig sont également sur les rangs. Mais les Parténopéens ont désormais un avantage avec cet accord contractuel.