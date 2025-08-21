ASSE Mercato : Eirik Horneland commente l’avenir de Benjamin Bouchouari

OM : Véronique Rabiot détruit Pablo Longoria et Medhi Benatia et évoque l’avenir de son fils
Benjamin Bouchouari, blessé au dos, pourrait revenir prochainement, mais reste très courtisé malgré le souhait d’Eirik Horneland de le garder à l’ASSE.

Ce jeudi, à deux jours du déplacement sur la pelouse de Boulogne, Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a fait le point sur l’état de son groupe. Un groupe dont ne fera pas partie  Benjamin Bouchouari, qui est blessé au dos.

« Benjamin Bouchouari est toujours en délicatesse avec son dos. Peut-être qu’il sera à même de reprendre la course la semaine prochaine ou la suivante. C’est encore quelque chose qu’on regarde. On sait que ça va prendre un petit peu de temps pour le remettre d’aplomb pour la compétition. Il n’a pas participé aux matchs de la pré-saison donc il va manquer un peu de conditions physiques », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

Horneland veut garder Bouchouari

Au-delà d’une blessure, le milieu marocain est aussi très courtisé. Trabzonspor semble désormais en retrait, tandis que la piste menant au PAOK se réchauffe. Bouchouari pourrait donc quitter les Verts avant la fin du mercato. Un scénario commenté par Horneland, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.fr. « Personnellement, c’est un joueur que j’aimerais conserver. La saison dernière, sous ma direction, je pense qu’il n’a pas raté un seul match. Il a pas mal évolué au cours de cette demi-saison. C’est un bon joueur, mais après, je n’ai pas toutes les cartes en main. Et c’est un très bon jeune joueur. » Reste à voir si le souhait d’Eirik Horneland sera réalisé…

