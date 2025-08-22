ASSE : le groupe pour Boulogne avec une surprise

Eirik Horneland a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match de l’ASSE demain soir à Boulogne, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 2.

Demain à Boulogne (20h), l’AS Saint-Etienne va essayer de se montrer aussi convaincante que face à Rodez (4-0) samedi dernier. Pour cela, Eirik Horneland va pouvoir compter sur la plupart des joueurs ayant brillé face aux Ruthénois. Maxime Bernauer est encore absent car en phase de reprise, tout comme Djylian N’Guessan, Benjamin Bouchouari est forfait à cause d’un problème de dos, Pierre Ekwah continue de faire le mort alors qu’Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont écartés jusqu’à ce qu’ils aient trouvé preneur.

Stojkovic, première !

En revanche, Strahinja Stojkovic fait sa première apparition dans le groupe de l’ASSE. La jeune recrue serbe qui évolue au poste de latéral droit remplace numériquement Dennis Appiah, qui est à l’infirmerie.

Gardiens : Maubleu, Larsonneur.

Défenseurs : Annan, Stojkovic, Ferreira, Lamba, Nadé.

Milieux : Gadegbeku, Moueffek, Jaber, Tardieu, El Jamali.

Attaquants : Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.