ASSE Mercato : quel remplaçant pour compenser un départ de Stassin ? 

Si Lucas Stassin n’est pas encore parti de l’AS Saint-Étienne, les Verts pourraient déjà réfléchir au profil de son remplaçant. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Un profil de déménageur »

« Si Lucas Stassin venait finalement à quitter l’ASSE, ce qui est encore loin d’être fait, je verrais bien les Verts miser sur un attaquant costaud, au profil de déménageur dans le style d’Ibrahim Sissoko. Si le nouveau buteur de Bochum a été exfiltré cet été en raison de son imposant salaire et de sa non connexion avec Eirik Horneland, il avait apporté son écot à la remontée du club en Ligue 1 il y a deux ans. En Ligue 2, où les défenses sont rugueuses et un tel profil a la capacité de libérer des espaces, ce qui pourrait pourquoi pas être bénéfique à Irvin Cardona. À l’ASSE, on rappelle enfin qu’on aime ce genre de tanks : les meilleures saisons n’ont pas été validées avec joueurs comme Brandao ou José Aloisio ? »

Bastien AUBERT

« Il faut miser sur Duffus et N’Guessan »

« Si Lucas Stassin venait à être transféré, je pense que l’ASSE ne devrait pas forcément recruter. Ce serait un mauvais signal envoyé à Djylian N’Guessan. Avec lui, les Verts tiennent un buteur d’avenir, le 2e meilleur buteur du dernier Euro U17. Avec la présence de Duffus, sans oublier Cardona qui peut aussi jouer en pointe, recruter un nouveau 9 barrerait vraiment la route à N’Guessan. Il faut lui laisser une place dans la rotation, lui montrer que l’on compte sur lui. Duffus ayant l’air d’avoir la carrure pour être titulaire, je privilégierais l’arrivée d’un renfort à un autre poste : un ailier, un 6, ou un milieu de terrain offensif. »

Laurent HESS