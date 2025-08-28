OM Mercato : accord total pour le transfert d’Azzedine Ounahi
RC Lens Mercato : tout est bouclé pour le transfert d'Abdallah Sima !

RC Lens Mercato : tout est bouclé pour le transfert d&rsquo;Abdallah Sima !
William Tertrin
28 août 2025

Le RC Lens tient déjà le remplaçant de Morgan Guilavogui. Abdallah Sima, ancien d’Angers ou encore de Brest la saison dernière, va s’engager avec les Sang et Or.

L’opération est désormais bouclée entre les Sang et Or et Brighton. Comme le rapporte Foot Mercato, Lens a obtenu le transfert d’Abdallah Sima contre un montant de 4,5 millions d’euros assortis de bonus — un investissement mesuré pour s’attacher les services d’un attaquant déjà éprouvé en Ligue 1 et sur la scène européenne. Sima, qui avait encore une année de contrat chez les Seagulls, va donc rejoindre le club artésien jusqu’en 2029. Ce recrutement intervient alors que le club s’organise pour combler le départ annoncé de Morgan Guilavogui.

Né à Dakar, Abdallah Sima s’est vite imposé comme un profil très polyvalent. Capable d’occuper tout le front de l’attaque, l’international sénégalais (1,88 m) allie puissance, vitesse et sens du but. La saison passée à Brest l’a confirmé comme un homme clé : 12 buts dont 3 en Ligue des Champions, 2 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues. Son total en Ligue 1 frôle désormais les 12 réalisations et 4 passes décisives en 61 rencontres. Parmi les faits marquants, Sima a déjà brillé sur la scène continentale : 32 matches européens — dont 11 buts et 2 passes décisives — entre la Ligue des champions et l’Europa League.

Ce que Sima peut apporter au RC Lens

L’arrivée du Sénégalais marque une vraie montée en puissance pour l’attaque du club artésien. Habitué aux joutes de Ligue 1 et aguerri au fil de ses expériences européennes, Sima arrive déjà parfaitement adapté au football français. Sa polyvalence va permettre à Pierre Sage de remodeler son secteur offensif, tout en compensant l’absence de Guilavogui. Les attentes sont fortes, tant pour sa capacité à dynamiser le collectif que pour sa faculté à faire la différence dans les grands rendez-vous.

Avec cet investissement ciblé et un joueur déjà rompu au haut niveau, Lens opère un virage offensif qui promet de l’animation et du spectacle en Artois. Les supporters attendent désormais de voir Sima à l’œuvre sous ses nouvelles couleurs, prêt à prendre le relais sur le front de l’attaque et à écrire une nouvelle page ambitieuse du projet lensoise. Avant de voir débarquer un nouveau numéro 9 ?

