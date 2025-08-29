ASSE Mercato : un club prêt à détourner Batubinsika de la Turquie ?

Dylan Batubinsika, sur le départ à l’ASSE, aurait une autre option que la Turquie…

Hier, nous vous annoncions que Dylan Batubinsika allait quitter l’ASSE avant la fin du Mercato. Le défenseur est en discussions avec Kocaelispor. L’international congolais s’est mis d’accord avec le club turc. Mais selon Peuple Vert, l’ASSE est Kocaelispor ne sont pas encore d’accord, et ce même si KSV ne demanderait plus que 750 000 € au lieu d’1 M€.

Rio Ave aussi veut Batubinsika

Le média annonce qu’un autre club tente de signer le Congolais : Rio Ave. « Le club portugais cherche à renforcer sa charnière et a activé le dossier cette semaine ». Seule certitude : Batubinsika n’entre plus dans les plans de l’ASSE et il s’est fait une raison. Le joueur est sur la grille de départ et il ne s’en cache plus. Les cartons sont prêts.