Il y aurait un nouveau candidat pour l’attaquant de l’ASSE…

Lucas Stassin est toujours Stéphanois à quatre jours de la fin du Mercato, et il est désormais acquis qu’il n’ira pas à Rennes, l’ASSE ayant repoussé une offre de 15 M€ du SRFC, qui va miser sur Estéban Lepaul et Conrad Harder pour renforcer une attaque orpheline de son meilleur buteur, Arnaud Kalimuendo.

Brentford penserait à Stassin

Un coup dur pour Stassin, qui voulait rejoindre le club breton. Mais selon L’Equipe, le Belge, désireux de quitter l’ASSE, pourrait disposer d’une autre piste. « C’est au tour de Brentford de s’avancer sur Stassin, croit en effet savoir le média. Toujours à la recherche d’un avant-centre, le club de Premier League qui s’était un temps arrêté sur le nom de l’ex-Rennais Arnaud Kalimuendo, désormais à Nottingham, apprécierait beaucoup le profil du jeune Belge (20 ans). À ce stade, aucune offre n’est parvenue aux dirigeants de l’ASSE mais la fin de ce mercato s’annonce mouvementée pour un élément arrivé l’été dernier et qui se trouve sous contrat jusqu’en juin 2028. » Wait and see, donc…