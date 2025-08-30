L’ancien président de l’ASSE a donné son avis sur les Verts.

L’ASSE reçoit Grenoble ce samedi soir avec l’ambition de conforter sa première place en Ligue 2, un championnat dont elle est le grand favori. Et pour cause puisque l’ASSE dispose du plus gros budget de la L2, avec des moyens deux fois supérieur au 2e plus gros budget. Une puissance financière que loue Begnard Caiazzo, dans L’Equipe.

« Tout dépend de la puissance financière du club, estime-t-il. Avec Kilmer, par exemple, l’ASSE est un peu le PSG de la L2. Le joueur qui veut sortir n’est pas en position de force. On le voit bien avec Lucas Stassin. S’il part, ce sera au prix fixé par l’ASSE. Pour d’autres clubs avec des droit télé faibles, c’est différent. Des engagements ont été pris devant la DNCG. Beaucoup de dossiers vont se décanter sur la fin parce que la situation est telle qu’ils n’ont pas le choix. » Pour rappel, Caiazzo avait été à l’origine des discussions avec Kilmer Sports Ventures, le nouveau propriétaire de l’ASSE depuis l’an dernier.