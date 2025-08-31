RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest

Sorti sur blessure contre Brest vendredi, Deiver Machado va être indisponible plusieurs semaines.

Coup dur pour le RC Lens et Deiver Machado. Touché lors de son dernier match avec les Sang et Or face à Brest, le piston gauche a dû déclarer forfait pour le prochain rassemblement de la Colombie, engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’ancien Toulousain souffre d’une blessure au genou qui nécessitera environ six semaines d’indisponibilité, selon le staff médical colombien.

Une absence qui prive le club nordiste d’un élément important, qui pourrait donc retrouver les terrains après la trêve internationale d’octobre, soit face au Paris FC le week-end du 19 octobre. Le RC Lens devra donc composer sans Machado pour une bonne partie de l’automne, en espérant le récupérer pleinement rétabli à l’approche de l’hiver.

Le communiqué de la sélection colombienne

« Deiver Machado ne rejoindra pas le rassemblement de la Sélection Colombia de football senior et Álvaro Angulo sera ajouté au groupe des joueurs convoqués

Le staff technique de la Sélection Colombia senior informe que le joueur Deiver Machado a subi une blessure lors du dernier match disputé avec son club, le RC Lens, ce qui l’empêche de rejoindre l’actuel rassemblement de l’équipe nationale pour disputer la 17e journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Le staff médical du club a établi un temps de récupération estimé à six semaines, période durant laquelle le joueur suivra son processus de traitement et de rééducation.

L’entraîneur, son staff technique et le groupe de joueurs souhaitent à Deiver un prompt rétablissement, en espérant qu’il reviendra en pleine forme pour continuer à apporter tout son talent à l’équipe nationale.

À sa place, Álvaro Angulo, joueur du club Pumas UNAM (MEX), rejoindra la convocation. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette opportunité de porter le maillot de la Sélection Colombia. »