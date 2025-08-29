Le RC Lens a confirmé sa victoire à l’extérieur au Havre (1-2), en s’imposant face à Brest (3-1), après avoir été mené.

Dans un match marqué par l’hommage à Roger Rudynski, l’ancien speaker emblématique de Bollaert est décédé hier, qui avait porté le micro dans le stade de la cité minière pendant plus de 20 ans, le RC Lens a renversé Brest (3-1), quinze jours après sa défaite inaugurale contre Lyon (0-1). Les Sang et Or ont dominé l’entame de match emmenés par un Thauvin remuant, mais Majecki a été impeccable dans ses buts et c’est Mama Baldé qui a ouvert le score suite à un joli une-deux avec Doumbia, proche de doubler la mise quelques instants plus tard, Risser évitant le 2-0. Thomasson et Fofana ont eu deux grosses occasions, sans parvenir à les mettre au fond.

Thauvin débloque son compteur, Guilavogui entre et marque

Au retour des vestiaires, avec Baidoo à la place de Machado, touché dans un choc avec Locko, le RCL s’est révolté et il a vite été récompensé. Suite à une sortie mal maitrisée devant Fofana, Majecki a concédé un penalty et il s’est fait expulser, laissant les Bretons à 10. Thauvin a ramené le RCL à 1-1. Les Sang et Or ont ensuite poussé pour ajouter un 2e but. Coudert, le remplaçant de Majecki, a mis en échec Baidoo et Fofana, mais il n’a rien pu faire sur une reprise à bout portant de Guilavogui, tout juste entré en jeu. Alors qu’il était l’invité surprise de Pierre Sage, avec un transfert imminent à Southampton, l’attaquant prêté à Sankt-Pauli la saison passée permet au RCL d’enchaîner une deuxième victoire précieuse, la première de sa saison dans un Bollaert en ébullition après le 3e but inscrit dans le temps additionnel par le capitaine Adrien Thomasson.