Le RC Lens veut faire revenir Simon Banza, mais le dossier risque d’être complexe, surtout qu’un nouveau club vient d’entrer dans la danse.

Formé au RC Lens, où il a disputé près de 100 matchs pour 18 buts et 9 passes décisives, Simon Banza pourrait bien faire son grand retour chez les Sang et Or en cette fin de mercato. Alors que le club artésien cherche à renforcer son secteur offensif, plusieurs pistes sont étudiées et celle de l’attaquant congolais, parti définitivement en 2022, revient avec insistance.

Banza dans la liste du Panathinaïkos

Sous contrat avec Braga, mais prêté avec succès à Trabzonspor la saison dernière (19 buts et 5 passes décisives en Süper Lig), Banza ne semble pas entrer dans les plans du club portugais. D’après L’Équipe, Lens songe sérieusement à un rapatriement, même si les négociations restent complexes.

L’ancien Lensois a déjà repoussé une offre de 9 M€ d’Al Jazira, préférant poursuivre sa carrière en Europe. Et un autre club est entré dans la danse. Selon le média grec Bala24, Banza figure en bonne place sur la liste du Panathinaïkos. L’équipe grecque, qui jouera la Ligue Europa, fait de lui une des principales options pour remplacer Fotis Ioannidis. Il ne reste désormais plus que quelques heures à Jean-Louis Leca pour finaliser un dernier gros coup offensif, qui pourrait être Odsonne Édouard (27 ans, Crystal Palace), dont la piste prend de l’ampleur.