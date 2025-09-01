C’est désormais acté : Odsonne Édouard va rejoindre le RC Lens. Un accord a été trouvé avec Crystal Palace pour le transfert de l’attaquant français.

Un transfert à 5 M€ bonus compris

Le montant de l’opération est estimé à 5 millions d’euros bonus inclus. Un deal jugé avantageux pour les Sang et Or, qui récupèrent un buteur d’expérience à un tarif abordable dans le marché actuel.

Contrat de trois ans

Âgé de 27 ans, l’ancien joueur du Celtic Glasgow s’apprête à s’engager pour une durée de trois saisons avec le club artésien. Il est attendu dans les prochaines heures à Lens afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat.

Un renfort offensif attendu

Avec l’arrivée d’Édouard, Lens renforce un secteur offensif qui manquait de profondeur. Connu pour sa puissance et son sens du but, il apportera une option supplémentaire dans la rotation et pourrait rapidement s’imposer comme un atout majeur dans l’attaque lensoise.

Les supporters lensois peuvent donc se réjouir : leur club tient sa nouvelle recrue offensive.