Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard
Louis Chrestian
1 septembre 2025

C’est désormais acté : Odsonne Édouard va rejoindre le RC Lens. Un accord a été trouvé avec Crystal Palace pour le transfert de l’attaquant français.

Un transfert à 5 M€ bonus compris

Le montant de l’opération est estimé à 5 millions d’euros bonus inclus. Un deal jugé avantageux pour les Sang et Or, qui récupèrent un buteur d’expérience à un tarif abordable dans le marché actuel.

Contrat de trois ans

Âgé de 27 ans, l’ancien joueur du Celtic Glasgow s’apprête à s’engager pour une durée de trois saisons avec le club artésien. Il est attendu dans les prochaines heures à Lens afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat.

Un renfort offensif attendu

Avec l’arrivée d’Édouard, Lens renforce un secteur offensif qui manquait de profondeur. Connu pour sa puissance et son sens du but, il apportera une option supplémentaire dans la rotation et pourrait rapidement s’imposer comme un atout majeur dans l’attaque lensoise.

Les supporters lensois peuvent donc se réjouir : leur club tient sa nouvelle recrue offensive.

Ligue 1RC Lens

Les plus lus

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
Ligue 1...

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille

Par Louis Chrestian
Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?
Juventus Turin...

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?

Par Louis Chrestian
Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard
Ligue 1...

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard

Par Louis Chrestian
Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !
AS Monaco...

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Par Louis Chrestian
Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite
Juventus Turin...

Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite

Par Louis Chrestian
Pierre Ekwah en route pour Levante ?
ASSE...

Pierre Ekwah en route pour Levante ?

Par Louis Chrestian
Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !
Ligue 1...

Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !

Par Louis Chrestian
Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !
Ligue 1...

Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !

Par Louis Chrestian
Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…
Ligue 1...

Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…

Par Louis Chrestian
OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !
ASSE...

ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers
Angers SCO...

Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers

Par Laurent Hess
Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l'OL.
Ligue 1...

OL Mercato : Louis-Jean confirme deux arrivées, un 3ème coup dans les tuyaux

Par Alexandre Corboz
Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia

Par Laurent Hess
OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !
OL...

OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !

Par Laurent Hess
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue 1...

OL – OM : Lyon arrache l’Olympico et tient sa revanche, les Tops et les Flops

Par Alexandre Corboz
OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant
OL...

OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant

Par Laurent Hess
OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane
LOSC...

LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane

Par Laurent Hess
OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !
Equipe de France...

OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !
Juventus Turin...

OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)
Angers SCO...

RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)

Par Laurent Hess
ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts
ASSE...

ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet