ASSE Mercato : les folles demandes de Kilmer Sports pour Lucas Stassin !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : les folles demandes de Kilmer Sports pour Lucas Stassin !

Lucas Stassin (ASSE)
Laurent Hess
2 septembre 2025

Alors que le Paris FC voulait Lucas Stassin et que l’attaquant belge souhaitait partir, il restera finalement à l’ASSE, le club de la capitale ayant refusé de céder aux demandes des Verts.

Le Mercato est terminé en France et selon Sacha Tavolieri, qui avait révélé l’arrivée de Lucas Stassin à l’ASSE l’été dernier, le Belge est resté parce que KSV l’a bloqué. « L’AS Saint-Etienne a changé, haussé significativement, et augmenté de manière inopinée ses demandes financières en dernière minute pour le buteur belge. La situation tel qu’en l’état rend à ce jour l’opération impossible. »

L’ASSE aurait demandé près de 50 M€

Le souhait du joueur était de quitter le Forez. Mais il est sous contrat jusqu’en 2028 et KSV n’est pas dans le besoin financièrement. Selon le Parisien, l’ASSE a demandé un transfert de 42 M€, assorti de 7 M€ de bonus. De quoi inciter le PFC à renoncer.

ASSEMercatoParis FC
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : les folles demandes de Kilmer Sports pour Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Aguerd, une dernière recrue sur le gong à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd, une dernière recrue sur le gong à Marseille !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Zhegrova veut gagner des titres à la Juventus, Openda débarque aussi !
Juventus Turin...

LOSC Mercato : Zhegrova veut gagner des titres à la Juventus, Openda débarque aussi !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)

Par Laurent Hess
MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami
FC Barcelone...

MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille
LOSC...

LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi
Liga...

PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi

Par Laurent Hess
OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !
Mercato...

OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !

Par Laurent Hess
Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré, la direction de l'OL, n'a pas bien fini son Mercato.
Ligue 1...

OL INFO BUT ! Mercato : c’est fini, Lyon rate ses deux dernières priorités !

Par Alexandre Corboz
OM Mercato : Pavard est Marseillais !
Mercato...

OM Mercato : Pavard est Marseillais !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Odsonne Edouard, c’est officiel
Mercato...

RC Lens Mercato : Odsonne Edouard, c’est officiel

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports a bloqué Stassin !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marco Asensio s’en va (officiel)
Liga...

PSG Mercato : Marco Asensio s’en va (officiel)

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : un troisième départ officialisé, direction l’Italie
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un troisième départ officialisé, direction l’Italie

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Kolo Muani à Tottenham, c’est imminent !
Equipe de France...

PSG Mercato : Kolo Muani à Tottenham, c’est imminent !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : une 9e recrue à Lille, en attendant Mbemba !
LOSC...

LOSC Mercato : une 9e recrue à Lille, en attendant Mbemba !

Par Laurent Hess
PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz
Liga...

PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz

Par Laurent Hess
Martin Satriano (RC Lens) débarque à l'OL.
Ligue 1...

OL Mercato : Lyon officialise la venue de Martin Satriano (RC Lens), les dessous du deal

Par Alexandre Corboz
Stade Rennais Mercato : en attendant Embolo, deux départs officialisés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : en attendant Embolo, deux départs officialisés

Par Laurent Hess
ASSE : grosse inquiétude pour Mahmoud Jaber
ASSE...

ASSE : grosse inquiétude pour Mahmoud Jaber

Par Laurent Hess
Georges Mikautadze a fait ses adieux au Groupama Stadium hier lors d'OL - OM.
Ligue 1...

OL Mercato : c’est enfin officiel pour Mikautadze, tous les détails révélés !

Par Alexandre Corboz
OM Mercato : Pavard va signer à Marseille, le montant du deal a filtré !
Mercato...

OM Mercato : Pavard va signer à Marseille, le montant du deal a filtré !

Par Laurent Hess
OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : officialisation imminente pour Odsonne Edouard, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

RC Lens Mercato : officialisation imminente pour Odsonne Edouard, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet