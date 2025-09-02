Alors que le Paris FC voulait Lucas Stassin et que l’attaquant belge souhaitait partir, il restera finalement à l’ASSE, le club de la capitale ayant refusé de céder aux demandes des Verts.

Le Mercato est terminé en France et selon Sacha Tavolieri, qui avait révélé l’arrivée de Lucas Stassin à l’ASSE l’été dernier, le Belge est resté parce que KSV l’a bloqué. « L’AS Saint-Etienne a changé, haussé significativement, et augmenté de manière inopinée ses demandes financières en dernière minute pour le buteur belge. La situation tel qu’en l’état rend à ce jour l’opération impossible. »

L’ASSE aurait demandé près de 50 M€

Le souhait du joueur était de quitter le Forez. Mais il est sous contrat jusqu’en 2028 et KSV n’est pas dans le besoin financièrement. Selon le Parisien, l’ASSE a demandé un transfert de 42 M€, assorti de 7 M€ de bonus. De quoi inciter le PFC à renoncer.