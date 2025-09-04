Le Paris Saint-Germain a bien tenté de bouger une dernière fois dans les ultimes heures du mercato en sondant une opportunité en Bundesliga, avec l’idée de rapatrier un joueur d’expérience.

Le PSG a été plutôt discret au cours du mercato mais a toutefois tenté un dernier coup fumant dans sa dernière ligne droite. Celle-ci n’a pas pu aboutir. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale a sondé une opportunité en Bundesliga, avec l’idée de rapatrier un joueur d’expérience.Mais faute de temps pour le club allemand concerné de lui trouver un remplaçant, l’opération a finalement capoté.

Le profil correspondait parfaitement aux besoins de Luis Enrique. Le technicien espagnol souhaitait en effet ajouter un renfort supplémentaire, capable d’apporter de la profondeur à un secteur encore jugé un peu juste. Mais le timing a été fatal. Le club vendeur, déjà contraint par un effectif limité et le peu de temps restant avant la fermeture du marché, a rapidement fermé la porte. Sans solution de rechange immédiate, il n’était pas question de fragiliser son groupe en laissant filer un cadre au dernier moment.

Côté parisien, on assure que l’opération n’aurait de toute façon pas bouleversé l’équilibre global du mercato, plutôt satisfaisant au regard des arrivées enregistrées cet été. Mais ce contretemps illustre bien la nouvelle stratégie du PSG : saisir des coups malins, sans tomber dans la précipitation ni la surenchère. Une chose est sûre : ce dernier rebondissement prouve que Paris n’a jamais vraiment quitté son téléphone jusqu’au dernier moment. Mais cette fois, la Bundesliga n’a pas ouvert ses portes…