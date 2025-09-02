ASSE Mercato : Kilmer Sports a rendu furax les Arnault avec Stassin ! 
PSG Mercato : Paris a frappé un dernier coup de dernière minute ! 

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Bastien Aubert
2 septembre 2025

Alors que le mercato semblait terminé pour le Paris Saint-Germain, une petite surprise a émergé dans les dernières heures du marché des transferts…

Le PSG a frappé un dernier coup de dernière minute sur le marché des transferts. Le club de la capitale s’est offert une jeune promesse tunisienne, Khalil Ayari, 20 ans, attaquant du Stade Tunisien, sous forme de prêt avec option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. Un mouvement discret, mais qui pourrait s’avérer payant sur le long terme.

Ayari n’est pas un inconnu dans son pays. Déjà international U20 avec la Tunisie, il s’est distingué par sa vitesse et son sens du but, attirant l’œil de plusieurs recruteurs européens. En France, quelques clubs de Ligue 1 avaient flairé le bon coup, tout comme certaines écuries portugaises, toujours attentives aux pépites du continent africain. Finalement, c’est le PSG qui a su s’imposer dans ce dossier express, après avoir observé le joueur lors d’une courte période d’essai.

Ayari, un potentiel intéressant 

Séduits par son potentiel, les dirigeants parisiens ont rapidement conclu un accord avec le Stade Tunisien. Une opération à faible coût, mais qui entre parfaitement dans la nouvelle logique du club : diversifier ses paris sur la jeunesse, sans se contenter uniquement de stars confirmées. Après avoir multiplié les investissements dans le centre de formation et dans des jeunes talents (Zaïre-Emery, Mayulu, Kari avant son départ, ou encore les recrues en provenance de l’étranger), Paris continue de bâtir un vivier.

Reste à savoir maintenant quel chemin sera réservé au jeune attaquant. Jouera-t-il rapidement avec la réserve pour s’acclimater au football français ? Ou aura-t-il l’occasion de gratter quelques minutes avec l’équipe première, comme d’autres jeunes avant lui ? Dans un club où la concurrence est féroce, Ayari devra se montrer patient et travailleur. Pour le PSG, c’est en tout cas une opération sans grand risque, mais avec un potentiel intéressant. Si Ayari parvient à franchir les étapes et à confirmer son talent, ce petit pari de fin de mercato pourrait bien se transformer en joli coup.

