ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

Ebenezer Zannan, arrivé à l’ASSE cet été, est fan d’une légende du Real Madrid. Et d’un autre latéral gauche merengue…

Rencontré à L’Etrat quelques jours avant le match contre Grenoble (1-1) qu’il n’a pas pu disputer à cause de sa blessure à la cheville, Ebenezer Annan s’est longuement confié à Evect. Le latéral gauche ghanéen, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade après avoir été formé à Bologne, s’est notamment confié sur ses modèles, à son poste.

Il est fan de Roberto Carlos et d’Alphonso Davies

« J’aime beaucoup Roberto Carlos, a-t-il expliqué. Je regarde souvent des vidéos de lui, il était vraiment rapide, fort, avec une frappe exceptionnelle. Je m’entraîne pour devenir comme lui. Actuellement, j’aime beaucoup Alphonso Davies, je regarde beaucoup ses performances, sa manière de jouer, de courir. Quand j’ai commencé à jouer, beaucoup de gens m’ont dit que je jouais comme Alphonso Davies. Donc j’ai arrêté de regarder Roberto Carlos pour regarder Alphonso Davies (sourire). » Offensif, Annan ne cache pas qu’il préfère attaquer que défendre, à l’image de Roberto Carlos… « C’est très difficile pour moi de rester en défense. J’ai toujours envie de courir. J’aime davantage le travail offensif pour créer des occasions. Défendre, je n’aime pas vraiment ça même si j’aime me battre tout le temps. Ce que j’apprécie vraiment, c’est de créer des occasions pour marquer des buts. »



