Stade Rennais Mercato : Stassin (ASSE), un plan B à Mikautadze (OL) !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan
Laurent Hess
6 septembre 2025

Ebenezer Zannan, arrivé à l’ASSE cet été, est fan d’une légende du Real Madrid. Et d’un autre latéral gauche merengue…

Rencontré à L’Etrat quelques jours avant le match contre Grenoble (1-1) qu’il n’a pas pu disputer à cause de sa blessure à la cheville, Ebenezer Annan s’est longuement confié à Evect. Le latéral gauche ghanéen, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade après avoir été formé à Bologne, s’est notamment confié sur ses modèles, à son poste.

Il est fan de Roberto Carlos et d’Alphonso Davies

« J’aime beaucoup Roberto Carlos, a-t-il expliqué. Je regarde souvent des vidéos de lui, il était vraiment rapide, fort, avec une frappe exceptionnelle. Je m’entraîne pour devenir comme lui. Actuellement, j’aime beaucoup Alphonso Davies, je regarde beaucoup ses performances, sa manière de jouer, de courir. Quand j’ai commencé à jouer, beaucoup de gens m’ont dit que je jouais comme Alphonso Davies. Donc j’ai arrêté de regarder Roberto Carlos pour regarder Alphonso Davies (sourire). » Offensif, Annan ne cache pas qu’il préfère attaquer que défendre, à l’image de Roberto Carlos… « C’est très difficile pour moi de rester en défense. J’ai toujours envie de courir. J’aime davantage le travail offensif pour créer des occasions. Défendre, je n’aime pas vraiment ça même si j’aime me battre tout le temps. Ce que j’apprécie vraiment, c’est de créer des occasions pour marquer des buts. »


ASSELigaReal Madrid
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Stade Rennais Mercato : Stassin (ASSE), un plan B à Mikautadze (OL) !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

Par Laurent Hess
Désiré Doué, lors du match de l'équipe de France face à l'Ukraine.
Ligue 1...

PSG : c’est confirmé, Doué manquera aussi le Classico !

Par Raphaël Nouet
Le milieu de l'OL Mahamadou Diawara lors du match amical contre Hambourg.
Mercato...

OL Mercato : un nouveau départ acté !

Par Raphaël Nouet
Bafé Gomis au micro de DAZN la saison dernière, avant un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE, OM : Bafé Gomis condamne Pierre Ménès après ses propos polémiques !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé entouré de ses coéquipiers au moment de sa sortie lors d'Ukraine-France.
Equipe de France...

PSG : le club avait prévenu la FFF avant les blessures de Dembélé et Doué !

Par Raphaël Nouet
Cristiano Ronaldo célébrant la victoire du Portugal en Ligue des Nations.
International...

La réponse magistrale de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi (vidéo)

Par Raphaël Nouet
Ismaël Bennacer lors d'un match amical entre l'Algérie et la Suède.
Mercato...

OM Mercato : Ismaël Bennacer aurait finalement pu venir !

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps rappelle un joueur inattendu pour remplacer Dembélé et Doué

Par Raphaël Nouet
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti.
FC Barcelone...

FC Barcelone : depuis le Brésil, Ancelotti favorise le Real Madrid au détriment des Blaugranas !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Thierry Henry rigolant lors d'une cérémonie.
Equipe de France...

Equipe de France : le clin d’œil sympa de Thierry Henry à Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Robert Lewandowski lors d'un entraînement de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la direction a pris une décision définitive pour Lewandowski

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane, lors d'une apparition publique à l'occasion d'un grand prix de Formule 1.
Equipe de France...

Equipe de France : Zinédine Zidane détourné des Bleus par un géant turc ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca, heureux après la victoire du RC Lens sur le Stade Brestois !
Mercato...

RC Lens Mercato : un très bon plan de Leca a fuité mais…

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi célébrant un but du PSG à Toulouse avec ses partenaires.
Ligue 1...

PSG : Hakimi préservé par le Maroc pour éviter une Dembélé ?

Par Raphaël Nouet
Franco Mastantuono et Arda Güler discutant avant de tirer un coup franc avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : après Mastantuono, un autre Merengue dit du bien du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Lucas Perri a été transféré de l'OL à Leeds United cet été.
Ligue 1...

OL : Lucas Perri veut saigner un peu plus John Textor

Par Raphaël Nouet
Raphinha lors du match de la sélection brésilienne contre le Chili en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
FC Barcelone...

FC Barcelone : un Blaugrana victime de racisme à Paris !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.
ASSE...

ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts

Par Raphaël Nouet
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Equipe de France...

Equipe de France : Riolo dédouane Deschamps pour Dembélé et tacle le PSG

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian.
Ligue 1...

RC Lens : Oughourlian ouvre la porte à une vente du club

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé et Désiré Doué se félicitant pendant le match entre le PSG et le SCO d'Angers.
Ligue 1...

PSG : le verdict est tombé pour Dembélé et Doué, l’un des deux manquera bien le Classico !

Par Raphaël Nouet
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM Mercato : coup de tonnerre, McCourt cherche de nouvelles ressources !

Par Bastien Aubert
Bollaert en fusion à Lens
Compétitions...

RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet