Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !
Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine

Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine
Louis Chrestian
5 septembre 2025

À la veille d’un choc entre la France et l’Ukraine en qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des Bleus se concentre sur un rival inattendu, tout juste débarqué au Paris Saint-Germain : Illia Zabarnyi. À seulement 23 ans, le défenseur central affiche une maturité qui ne cesse de surprendre, aussi bien en club qu’avec la sélection ukrainienne.

Le regard de Deschamps sur la recrue du PSG

Didier Deschamps n’a pas manqué de souligner en conférence de presse la qualité de la dernière recrue du PSG. L’ancien joueur de Bournemouth s’est imposé comme l’un des talents d’avenir à son poste, et le sélectionneur tricolore le sait : « Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S’il a été recruté par le PSG, c’est qu’il possède de vraies qualités avec le ballon, beaucoup de sérénité et une aisance naturelle dans la relance ».

Deschamps insiste sur la capacité de Zabarnyi à conserver ses standards élevés, que ce soit en club ou sous le maillot national. Pour le patron des Bleus, il s’agit d’un défenseur capable de répondre présent sur la scène internationale, malgré son jeune âge.

Un France-Ukraine aux enjeux XXL

Le rendez-vous de demain soir s’annonce décisif dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. La France, emmenée par ses cadres, doit s’imposer pour démarrer idéalement sa campagne. Mais face à elle, l’Ukraine peut compter sur un groupe rajeuni, renforcé par l’expérience internationale de joueurs comme Ilya Zabarnyi.

Si la présence de grands attaquants tricolores promet un duel disputé, l’ascension de Zabarnyi ajoute un suspense particulier à ce match très attendu par les supporters des deux camps. Les Bleus devront donc composer avec un adversaire solide, qui entend bien confirmer sa progression éclair sur la scène européenne.

Zabarnyi, un atout défensif remarqué

Titulaire à plus de 66% en ce début de saison en Ligue 1, Zabarnyi n’a pas tardé à s’inscrire dans la rotation du PSG. Sa trajectoire, de la Premier League à la capitale française, est le reflet de son potentiel et de la confiance placée en lui. Avec déjà 49 sélections et trois buts en équipe nationale, il s’impose comme une valeur sûre pour l’Ukraine.

Pour Deschamps, ce profil complet fait de Zabarnyi l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs en Europe. Le sélectionneur des Bleus reste donc vigilant : la solidité du PSG pourrait bien déteindre sur les ambitions ukrainiennes dès demain soir.

À l’aube de ce rendez-vous crucial, la montée en puissance de Zabarnyi place la barre haut et offre une bataille défensive des plus alléchantes entre Bleus et Ukrainiens.

