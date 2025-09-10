Retenu par le PSG, Bradley Barcola n’a pas manqué de courtisans cet été. Il y a eu le Bayern Munich mais également… Manchester City.

En verve avec l’équipe de France lors de cette quinzaine internationale, Bradley Barcola a eu le bon goût de ne pas se blesser, contrairement à ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Désiré Doué. On imagine la colère du PSG si lui aussi avait eu un pépin… L’ancien Lyonnais a connu un drôle d’été car il a vu le Bayern Munich prendre des renseignements sur lui. Paris a rapidement fermé la porte, alors que le champion d’Allemagne était vraiment déterminé à le recruter.

Manchester City le voulait

On apprend ce mercredi soir que Manchester City s’est également intéressé à Barcola. Selon Foot Mercato, les Citizens n’ont pris des renseignements que tardivement. C’était dans l’hypothèse où Savinho quitterait le club. Le Brésilien est finalement resté donc les négociations ne sont pas allées plus loin. Mais Barcola aurait pu emprunter le même avion que Gianluigi Donnarumma, qui s’est engagé avec les Citizens après que Luis Enrique lui ait montré le chemin de la sortie à Paris.

Avec de tels courtisans, Bradley Barcola devrait vivre une intersaison 2026 tout aussi voire plus agitée, surtout s’il brille comme il l’a fait avec les Bleus face à l’Ukraine (2-0) et l’Islande (2-1).