Avant le match entre le PSG et le RC Lens dimanche (17h15), Pierre Sage était présent en conférence de presse.

À deux jours du déplacement du RC Lens sur la pelouse du Paris Saint-Germain (dimanche 17h15), Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur artésien s’est exprimé sur l’état de son groupe, sur la force du PSG et sur le mercato qui vient de se terminer.

L’entraîneur lensois a d’abord livré des nouvelles médicales, en annonçant un seul et unique absent pour la rencontre : « Deiver Machado (cheville) est forfait. On est sur le calendrier annoncé, il lui reste environ cinq semaines avant de revenir. Odsonne Édouard s’entraine avec nous depuis deux semaines. Je suis positivement surpris par la forme qu’il a, on va pouvoir l’aligner dès ce weekend. » Une très bonne nouvelle donc.

« Paris est la meilleure équipe du monde actuellement »

Forcément interrogé sur le prochain adversaire, Pierre Sage n’a pas manqué d’éloges à l’égard du club parisien : « Je redis ce que j’ai déjà dit dans une interview : Paris est la meilleure équipe du monde actuellement. Avec l’expérience, les joueurs n’ont même pas besoin de consignes particulières pour s’adapter à un adversaire. Ils ont des mécanismes préétablis, c’est un rouleau compresseur. Il faudra être très bon dans la conservation du ballon et essayer de ne pas le rendre trop vite pour subir le moins possible, et surtout pouvoir attaquer à notre tour. »

Enfin, l’entraîneur artésien a dressé un bilan positif du marché des transferts, très chargé à Lens, et clôturé juste avant la trêve internationale : « Nous sommes satisfaits de notre mercato. Je tire mon chapeau à Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca qui ont géré ça. Il y a les arrivées, mais aussi les départs et, quand on met les deux dans la balance, c’est très positif. L’effectif est équilibré et valorisé. »

Propos rapportés par le site officiel du club et Lensois.com.