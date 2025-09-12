FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Pierre Sage annonce un seul absent face au PSG et dresse le bilan du mercato d’été

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.
William Tertrin
12 septembre 2025

Avant le match entre le PSG et le RC Lens dimanche (17h15), Pierre Sage était présent en conférence de presse.

À deux jours du déplacement du RC Lens sur la pelouse du Paris Saint-Germain (dimanche 17h15), Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur artésien s’est exprimé sur l’état de son groupe, sur la force du PSG et sur le mercato qui vient de se terminer.

L’entraîneur lensois a d’abord livré des nouvelles médicales, en annonçant un seul et unique absent pour la rencontre : « Deiver Machado (cheville) est forfait. On est sur le calendrier annoncé, il lui reste environ cinq semaines avant de revenir. Odsonne Édouard s’entraine avec nous depuis deux semaines. Je suis positivement surpris par la forme qu’il a, on va pouvoir l’aligner dès ce weekend. » Une très bonne nouvelle donc.

« Paris est la meilleure équipe du monde actuellement »

Forcément interrogé sur le prochain adversaire, Pierre Sage n’a pas manqué d’éloges à l’égard du club parisien : « Je redis ce que j’ai déjà dit dans une interview : Paris est la meilleure équipe du monde actuellement. Avec l’expérience, les joueurs n’ont même pas besoin de consignes particulières pour s’adapter à un adversaire. Ils ont des mécanismes préétablis, c’est un rouleau compresseur. Il faudra être très bon dans la conservation du ballon et essayer de ne pas le rendre trop vite pour subir le moins possible, et surtout pouvoir attaquer à notre tour. »

Enfin, l’entraîneur artésien a dressé un bilan positif du marché des transferts, très chargé à Lens, et clôturé juste avant la trêve internationale : « Nous sommes satisfaits de notre mercato. Je tire mon chapeau à Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca qui ont géré ça. Il y a les arrivées, mais aussi les départs et, quand on met les deux dans la balance, c’est très positif. L’effectif est équilibré et valorisé. »

Propos rapportés par le site officiel du club et Lensois.com.

Ligue 1RC Lens
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !

Par Laurent Hess
OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi
OM...

OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi

Par Laurent Hess
ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !
ASSE...

ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !

Par Laurent Hess
OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit
Mercato...

OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit

Par Laurent Hess
L'attaquant du FC Nantes Matthis Abline face au PSG.
FC Nantes...

OGC Nice – FC Nantes : Luis Castro a tranché pour sa compo, Abline va enfin sortir du banc !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Létang officialise un départ
LOSC...

LOSC Mercato : Létang officialise un départ

Par Laurent Hess
ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer

Par Laurent Hess
Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Zezé en dit plus sur son départ et balance tout sur Tati

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland réagit à l’été très mouvementé de Lucas Stassin

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM
Ligue 1...

OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM

Par William Tertrin
Amine Harit, lors de l'échauffement de Rennes-OM.
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir (officiel)

Par William Tertrin
OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens
Ligue 1...

OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens

Par William Tertrin
OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !

Par William Tertrin
OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance
Ligue 1...

OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance

Par William Tertrin
Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger
Liga...

Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger

Par William Tertrin
RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière
Ligue 1...

RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
ASSE...

Les infos du jour : Kimpembe a programmé ses adieux au PSG, Rabiot revient sur la bagarre avec Rowe (OM), Umtiti devrait prendre sa retraite

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Clermont avec plusieurs absents

Par William Tertrin
FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !
ASSE...

FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet