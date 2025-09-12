Absent lors des dernières séances d’entraînement, Luis Enrique devrait finalement tenir sa place sur le banc du PSG face à Lens dimanche.

Une semaine après son accident de vélo qui l’a conduit à subir une opération de la clavicule, Luis Enrique s’apprête à reprendre place sur le banc parisien, comme le rapporte RMC Sport. Absent de la séance d’entraînement de jeudi, l’Espagnol devrait retrouver ses joueurs samedi pour la traditionnelle mise en place de veille de match et être présent dimanche au Parc des Princes pour la réception du RC Lens (17h15), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1.

Rafel Pol assurera l’intérim en cas de souci

Si un imprévu devait le contraindre au repos, son fidèle adjoint Rafel Pol assurerait la gestion de l’équipe depuis la zone technique. Mais à ce stade, contrairement à ce qui était attendu, tout indique que l’entraîneur champion d’Europe avec le PSG retrouvera son rôle, malgré une semaine marquée par sa convalescence.

Durant cette période délicate, Luis Enrique a bénéficié de nombreux soutiens en interne : le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos se sont montrés présents à ses côtés, tandis que plusieurs joueurs lui ont envoyé des messages d’encouragement. Un signe de cohésion au sein du vestiaire, à l’heure où l’entraîneur est confronté à un nouveau défi : remodeler un PSG diminué par les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tombés lors de la récente trêve internationale.