Le coach espagnol a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi matin. Voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse…

Opéré de la clavicule pendant la trêve internationale, suite à une chute à vélo, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi. Avec une attelle au bras, il s’est présenté en conférence de presse à la veille du match contre le RC Lens demain au Parc des Princes (17h15), face aux hommes de Pierre Sage.

«J’ai fait la session d’entraînement comme d’habitude, je serai prêt pour le match contre Lens, a-t-il indiqué. Je suis prêt, je travaille comme d’habitude. A chaque fois qu’il y a quelque chose de négatif dans ma vie, j’essaie de voir ce qu’il y a de positif». A noter que Fabian Ruiz, incertain, sera présent lui aussi, le point médical du PSG n’indiquant plus que deux blessés : Désiré Doué et Ousmane Dembélé.