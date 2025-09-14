Le coach espagnol a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi matin. Et il a remercié chaleureusement Presnel Kimpembe lors de sa conférence de presse…

Opéré de la clavicule pendant la trêve internationale suite à une chute à vélo, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi. Avec une attelle au bras, il s’est présenté en conférence de presse à la veille du match contre le RC Lens ce dimanche au Parc des Princes (17h15) et il a indiqué qu’il serait présent à Bollaert.

« Ce sera un jour important pour dire au revoir à Presko »

Invité à évoquer le départ de Presnel Kimpembe après plus de 20 années passées au club, Luis Enrique a tenu à rendre hommage au champion du monde 2018. «Tout le monde l’adore, moi aussi j’adore Presko, mais c’est la vie. Il a été blessé depuis presque trois ans, c’est dommage car c’est un joueur de très haut niveau. Encore aujourd’hui. C’est difficile car je n’ai pas pu lui donner le temps dont il avait besoin. Ce sera un jour important pour dire au revoir à Presko demain. Je lui souhaite le meilleur car il le mérite. » Un hommage à Kimpembe est prévu en marge de PSG – Lens.