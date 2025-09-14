Joueur du RC Lens depuis le 8 août dernier, Florian Thauvin s’est confié sur sa signature chez les Sang et Or, avec de grosses ambitions derrière ce nouveau challenge.

Après une expérience très mitigée avec les Tigres suite à son départ de l’OM, Florian Thauvin a redonné un nouvel élan à sa carrière en Serie A avec l’Udinese. Cet été, il a choisi de rentrer en France avec un retour en Ligue 1, au RC Lens. Un gros coup qui s’est concrétisé grâce à l’intervention décisive de Jean-Louis Leca, directeur sportif du club. Interrogé par La Voix du Nord, le champion du Monde 2018 a expliqué sans détour les raisons de son choix.

Thauvin et Lens, le match parfait

« En fait, le choix n’est pas compliqué. Aujourd’hui, avec ce que j’ai traversé, avec l’expérience que j’ai, j’avais besoin que le club me garantisse des installations et des conditions de travail optimales pour “performer”. Et puis, un autre point est hyper important, ce sont les émotions que l’on peut vivre. J’avoue que le club de Lens, je me retrouve totalement à travers les valeurs de ce club. »

Ces valeurs, Thauvin veut les incarner sur le terrain, mais aussi les utiliser comme moteur dans son ambition ultime : retrouver l’équipe de France. À un an de la Coupe du Monde, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille nourrit beaucoup de rêves, que ce soit avec Lens ou chez les Bleus.

« Pas de meilleure place qu’à Lens pour travailler »

« J’aimerais gagner une Coupe de France, une Ligue 1, rejouer la Ligue des Champions, une coupe d’Europe. Mon plus grand souhait, c’est de retourner en équipe de France. C’est le Graal, là ou on profite le plus de sa passion, là où on vit le plus d’émotions. Aujourd’hui, pour moi, il n’y a pas de meilleure place qu’à Lens pour travailler et peut-être rêver d’y accéder de nouveau. », confie-t-il.

Un discours qui en dit long sur l’état d’esprit d’un joueur parfois critiqué mais qui n’a jamais cessé de croire en ses qualités. Pour Lens comme pour Thauvin, cette saison s’annonce comme un tournant. Et si les performances suivent, le rêve tricolore pourrait redevenir une réalité.