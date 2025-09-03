RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Raphaël Nouet
3 septembre 2025

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a redit combien il était heureux d’avoir recruté Florian Thauvin et à quel point les négociations pour le faire venir avaient été simples.

Arrivé le 8 août à l’aéroport de Lille, où des centaines de supporters lensois lui ont réservé un accueil royal, Florian Thauvin est la recrue phare du mercato du Racing. Le directeur sportif artésien, Jean-Louis Leca, a déjà expliqué plusieurs fois comme il était parvenu à attirer son ami, qui sortait pourtant d’une grande saison à l’Udinese. Il a recommencé mardi soir au micro de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, apportant davantage de précisions.

« Pas une seule fois on a parlé des conditions financières »

« Ce coup remonte à un an. Quand j’entame ma carrière de directeur sportif, à l’été 2024, Will Still cherche un joueur du profil de Flo. Un ailier droit jouant faux pied. On cherche, on mouline, on n’y arrive pas… Et puis, je rentre en Corse pour un mariage, je vois une story de Flo et je me dis « C’est lui, le joueur qu’il nous faut ». J’ai passé une nuit à regarder sa saison à l’Udinese. Mais ça n’a pas pu se faire. Et puis, au début de l’année, il y a du changement dans l’organigramme et mon directeur général, Ben Parrot, me dit qu’on doit le tenter. Mais je pensais que c’était impossible vu la saison qu’il venait de réaliser avec l’Udinese ! »

« J’appelle Flo pour prendre de ses nouvelles, je lui parle du club, on rentre petit à petit dans les détails. La com’ m’a fait une super vidéo du club dans laquelle il y avait notamment un supporter avec une écharpe Lens-Udinese. Improbable ! Les négociations ont duré dix ou douze jours. Pas une seule fois on a parlé des conditions financières. Il m’a posé des questions sur le club, les installations, le staff, etc. Quand tu vois les sacrifices qu’il a fait pour revenir à son meilleur niveau après le Mexique… Son corps, il ne l’avait pas à 25 ans. C’est Rocky, le mec (rires) ! Il est passionné par ce qu’il fait. C’est un bon mec, il est empathique, gentil. Il avait une mauvaise image mais il n’est pas comme ça. Il colle aux valeurs du RC Lens. »

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Par Raphaël Nouet
Eric Di Méco sur la pelouse du Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez
Compétitions...

Georgina Rodriguez fait tourner les têtes loin de Cristiano Ronaldo 

Par Bastien Aubert
Fermin lors du trophée Gamper remporté face à Côme.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : les propos forts de Fermin après les rumeurs de départ

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : ultime rebondissement pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur lors d'un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : Larsonneur a prolongé, mais pas de trois ans !

Par Raphaël Nouet
Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l'OM la saison dernière.
Ligue 1...

LOSC : Jean-Pierre Papin se livre sur l’arrivée de Chancel Mbemba

Par Raphaël Nouet
Randal Kolo Muani déçu après une action manquée avec la Juventus.
Mercato...

PSG Mercato : l’incroyable coup tenté par Campos pour Kolo Muani

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard et Adrien Rabiot quittant le terrain après un match de l'équipe de France en Croatie.
ASSE...

Les infos du jour : Rabiot, Pavard, Donnarumma, Stassin, Leca… Révélations en pagaille sur le mercato estival !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, se félicitant après une victoire des Sang et Or.
Mercato...

RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr discutant lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un transfert à plus de 20 M€ déjà en préparation pour 2026 ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas aux côtés de Michele Kang lors de l'Olympico.
Ligue 1...

OL : Aulas savoure le succès sur l’OM, encense Kang et tacle Textor

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard sous le maillot de l'Inter Milan, lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

OM Mercato : Pavard seulement de passage à Marseille ?

Par Raphaël Nouet
Mostafa Mohamed célébrant la victoire du FC Nantes sur Auxerre (1-0) avec les supporters de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed

Par Raphaël Nouet
Pascal Feindouno répondant à des journalistes lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
ASSE...

ASSE : Pascal Feindouno frappé par un terrible drame

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca lors d'un match amical de l'OL.
Ligue 1...

OL : Fonseca fondamental pour attirer une recrue, bonne nouvelle pour Fofana

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en discussion avec Hansi Flick lors d'un match du FC Barcelone la saison dernière.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal contredit Flick et parle du Ballon d’Or mais aussi de Williams

Par Raphaël Nouet
Les joueurs du PSG et de l'OM avant le Classico de la saison dernière au Parc des Princes.
Ligue 1...

Champions League : le PSG dans le Top 8, l’OM éliminé, la data livre son verdict !

Par Raphaël Nouet
Lucas Hernandez et Benjamin Pavard chantant l'hymne de la France avant un match des Bleus.
Ligue 1...

OM : un joueur du PSG dégoûté que Pavard ait signé à Marseille

Par Raphaël Nouet
Jhoanner Chavez lors d'un match du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : un dernier départ se profile, estampillé Still

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi se saluant après la finale de la Coupe de France 2024 entre le PSG et l'OL.
Ligue 1...

PSG : l’énorme incompréhension qui a fait dégénérer le conflit Mbappé – al-Khelaïfi

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma finalement bradé à Manchester City ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet