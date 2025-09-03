Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a redit combien il était heureux d’avoir recruté Florian Thauvin et à quel point les négociations pour le faire venir avaient été simples.

Arrivé le 8 août à l’aéroport de Lille, où des centaines de supporters lensois lui ont réservé un accueil royal, Florian Thauvin est la recrue phare du mercato du Racing. Le directeur sportif artésien, Jean-Louis Leca, a déjà expliqué plusieurs fois comme il était parvenu à attirer son ami, qui sortait pourtant d’une grande saison à l’Udinese. Il a recommencé mardi soir au micro de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, apportant davantage de précisions.

« Pas une seule fois on a parlé des conditions financières »

« Ce coup remonte à un an. Quand j’entame ma carrière de directeur sportif, à l’été 2024, Will Still cherche un joueur du profil de Flo. Un ailier droit jouant faux pied. On cherche, on mouline, on n’y arrive pas… Et puis, je rentre en Corse pour un mariage, je vois une story de Flo et je me dis « C’est lui, le joueur qu’il nous faut ». J’ai passé une nuit à regarder sa saison à l’Udinese. Mais ça n’a pas pu se faire. Et puis, au début de l’année, il y a du changement dans l’organigramme et mon directeur général, Ben Parrot, me dit qu’on doit le tenter. Mais je pensais que c’était impossible vu la saison qu’il venait de réaliser avec l’Udinese ! »

« J’appelle Flo pour prendre de ses nouvelles, je lui parle du club, on rentre petit à petit dans les détails. La com’ m’a fait une super vidéo du club dans laquelle il y avait notamment un supporter avec une écharpe Lens-Udinese. Improbable ! Les négociations ont duré dix ou douze jours. Pas une seule fois on a parlé des conditions financières. Il m’a posé des questions sur le club, les installations, le staff, etc. Quand tu vois les sacrifices qu’il a fait pour revenir à son meilleur niveau après le Mexique… Son corps, il ne l’avait pas à 25 ans. C’est Rocky, le mec (rires) ! Il est passionné par ce qu’il fait. C’est un bon mec, il est empathique, gentil. Il avait une mauvaise image mais il n’est pas comme ça. Il colle aux valeurs du RC Lens. »