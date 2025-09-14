Alors qu’il aurait pu bénéficier d’un penalty face au PSG, Florian Thauvin n’a pas caché sa colère après le match.

Ce samedi, le RC Lens s’est incliné 2-0 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Une rencontre où les Lensois ont montré de belles intentions mais ont finalement été battus par le réalisme parisien, illustré avec un doublé de Bradley Barcola.

Cependant, Lens a eu des opportunités, et aurait même pu bénéficier d’un penalty. Florian Thauvin, auteur d’un très bon match, a particulièrement regretté une action clé avant la mi-temps. L’attaquant lensois estime qu’un penalty aurait dû être accordé après un accrochage avec Lucas Hernandez. L’arbitre, M. Pignard, et ses assistants ont jugé qu’il n’y avait pas faute, mais Thauvin n’a pas caché sa colère après le match au micro de beIN Sports.

« Je ressens qu’il y a penalty, c’est clair et net »

« On aurait pu espérer mieux ce soir, avec plus de personnalité. On s’est créé des occasions, mais il y avait de la qualité en face, à l’image du premier but de Barcola. Je ressens qu’il y a penalty, c’est clair et net. Il m’attrape. Je suis ceinturé, je suis passé. M. Pignard et ses assistants sont des très bons arbitres… je crois que c’est clair. L’erreur est humaine, cela arrive à tout le monde, mais là, j’aurais mérité d’avoir penalty. Si on revient à 1-1, on prend de la confiance et cela peut nous relancer. C’est un fait de jeu important. »

Malgré cette frustration, le RC Lens devra vite rebondir avec le derby face au LOSC la semaine prochaine à Bollaert.