PSG Mercato : exit Campos, de lourds indices sur les prochains transferts dévoilés ! 
 

Luis Campos, directeur sportif du PSG.
Bastien Aubert
16 septembre 2025

Une page se tourne au Paris Saint-Germain. Aux manettes du projet parisien prolongé jusqu’en 2030, Luis Campos a pris la parole pour annonce son départ à venir et exposer la nouvelle philosophie du club : recentrer le PSG sur son identité française, tirer un trait sur la course effrénée aux stars étrangère, et construire l’avenir sur la force du collectif, la rigueur de gestion et la transmission. Décryptage d’un virage stratégique majeur pour l’institution parisienne.

« Après le PSG, je prendrai ma retraite, sûr. C’est mon dernier projet, j’ai promis ça à ma famille. Mon rêve ? C’est de remporter plus de Ligue des champions et de championnats. Je rêve pour le club dans lequel je travaille. Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est d’aider Qatar Sports Investments (QSI) à grandir à travers leurs investissements dans le sport », a-t-il affirmé dans Rothen S’Enflamme sur RMC, ce lundi soir. Pour rappel, Campos a étendu son bail avec le club francilien jusqu’en 2030, en mai dernier.

Le projet PSG : priorité au collectif et à l’identité française

Pour Luis Campos, le PSG veut s’inscrire résolument dans une démarche “plus française”. Ce changement, il ne s’agit pas simplement d’une intention, mais d’une politique assumée dans les choix sportifs et managériaux. Le message envoyé par le directeur sportif est clair :

« Dès qu’on peut rendre le club plus français, on le fait. »

La volonté de s’appuyer sur les jeunes talents issus de la formation nationale comme Warren Zaïre-Emery ou d’attirer les meilleurs profils locaux vient compléter une discipline de gestion affirmée sur tous les fronts du club. Pour Campos, seul le projet collectif prime : la marque PSG s’impose comme l’acteur central de la réussite, et non plus l’accumulation de noms clinquants.

Mercato, banc et départs : la fin de l’ère des stars au PSG ?

Luis Campos l’assume : l’ère où Paris attirait des superstars à coup de millions est révolue. Finis les recrutements de prestige sans cohérence sportive, place au pragmatisme et à la valorisation du collectif. Les mouvements sur le banc, la confiance accordée à des profils français émergents, laissent entrevoir une mutation profonde.

À ceux qui critiquent le manque de profondeur, la réponse de Campos fuse : l’effectif doit rester imprévisible et cohérent. Les doublures ne sont pas prioritaires si elles ne servent pas la stratégie du coach. Ainsi, voir Zaïre-Emery prendre le couloir droit à la place de Hakimi n’a rien d’un hasard. C’est l’illustration d’un effectif pensé pour surprendre, mais aussi pour s’adapter aux exigences du jeu moderne.

Le message qui revient : au PSG version Campos, il ne suffit pas d’avoir un nom pour jouer, mais de s’inscrire dans une dynamique collective à chaque entraînement.

Les dessous du départ de Donnarumma et le choix de Lucas Chevalier

L’un des actes fondateurs de cette nouvelle politique : l’officialisation du départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City. Un choix mûri, né d’une logique autant économique que stratégique. Le gardien italien aurait souhaité poursuivre avec un salaire “à l’ancienne”, une époque que Paris veut à présent dépasser. Pour mieux comprendre ce tournant, il suffit de revenir sur les confidences de Donnarumma sur son départ du PSG.

Lucas Chevalier incarne ce nouveau chapitre. Appuyé par Luis Enrique pour ses qualités balle au pied et sa capacité à incarner ce PSG “plus français”, le jeune portier symbolise l’ambition fraîche et structurante de Campos.

En complément, Donnarumma ne cache pas son ambition de s’imposer immédiatement en Angleterre (voir son état d’esprit avant ses débuts à Manchester).

Ousmane Dembélé, la Ligue des champions et le Ballon d’Or

Au cœur de la nouvelle dynamique figure Ousmane Dembélé. Prolongé récemment, il s’est déjà affirmé comme l’un des cadres de la saison : déjà deux buts et une passe décisive en trois matchs de Ligue 1, sans aucun accroc disciplinaire, son apport est total.

Luis Campos s’est voulu élogieux, rappelant que Dembélé, élu meilleur joueur de la Ligue des champions et de son championnat, coche toutes les cases des grands vainqueurs. « S’il s’appelait Messi ou Ronaldo, il n’y aurait même pas de débat pour le Ballon d’Or. » Un signal fort envoyé à la planète foot, mais aussi un plaidoyer en faveur des talents maison.

L’ailier formé en France, valorisé à 90 millions d’euros pour 2025, est aujourd’hui la référence offensive de ce PSG nouvelle génération. Son parcours, entre éclats et blessures, trouve une stabilité et un rayonnement inédit sous le maillot parisien.

Relations PSG-FFF : entre tensions et dialogue

La révolution stratégique ne se fait pas sans remous. Les récentes blessures d’internationaux – à commencer par Dembélé et Doué – ont attisé la tension entre le PSG et la Fédération Française de Football, chaque camp s’inquiétant pour l’intégrité physique des joueurs.

Mais Luis Campos souhaite renouer un dialogue constructif : « Dembélé a montré des signes de fatigue, on l’a signalé à la fédération. Dans le futur, il faudra renforcer la communication pour le bien du football français. » Preuve que la francisation du PSG n’est pas un simple argument de recrutement, mais une démarche d’écosystème, du club jusqu’à l’équipe nationale.

Luis Campos, objectif Ligue des champions et dernière mission

Derrière ce chantier, un homme avance en mission. Luis Campos, figure majeure du recrutement européen, sait que ce projet représente sa dernière aventure avant une retraite annoncée. L’objectif est limpide : rendre le PSG encore plus grand en Ligue des champions tout en laissant une structure solide à son départ.

Le choix audacieux d’investir dans la marque, d’ancrer l’identité française et d’assurer la transmission fait aujourd’hui l’unanimité chez les supporters, qui saluent la gestion financière et l’audace stratégique du dirigeant.

En résumé : la révolution silencieuse du PSG

Le PSG opère un changement profond : identité française assumée, collectif au cœur du projet, gestion raisonnée et moins de vedettariat. Avec Luis Campos, Paris s’offre la promesse d’un club encore plus fort et plus ancré dans la durée. Reste à transformer cet idéal en dynastie sur les terrains d’Europe, avec Dembélé pour incarner ce nouveau prestige tricolore.

