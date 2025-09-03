Soudain changement de décor pour Gianluigi Donnarumma. Devenu cet été le nouveau gardien de Manchester City après un départ inattendu du Paris Saint-Germain, l’Italien sort enfin du silence. C’est lors d’un point presse en sélection qu’il se livre, l’œil déterminé, sur la fin de son aventure parisienne, ses sentiments et ses attentes pour ce nouveau chapitre anglais.

Un départ soudain malgré une saison brillante à Paris

Le scénario était imprévisible pour beaucoup : Donnarumma quitte le PSG au sommet de son art, alors qu’il venait de réaliser sa meilleure saison sous les couleurs parisiennes. Pilier du club pendant quatre ans, il a montré une régularité exemplaire et s’est imposé comme l’un des hommes forts des campagnes européennes du club francilien.

Son statut semblait encore renforcé après une série de prestations de haut vol, notamment en Ligue des champions où il a brillé par ses arrêts décisifs, et les supporters voyaient en lui un symbole de stabilité. L’histoire n’a pourtant pas connu l’épilogue attendu, comme le raconte le transfert officiel de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Le PSG lui a rendu hommage, mais la page était tournée.

La décision inattendue de Luis Enrique

Le déclic ? L’arrivée de Lucas Chevalier. Propulsé au poste de numéro un par la direction, le jeune gardien français a bouleversé la hiérarchie en quelques semaines. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie, tranche très vite : le but parisien passera par la jeunesse et la nouveauté. Les discussions autour d’une prolongation de contrat pour Donnarumma s’essoufflent puis s’arrêtent.

Interrogé sur cet épisode, Donnarumma pose un regard serein : « Chaque entraîneur prend ses décisions, il a été direct avec moi dès le début. Je n’en veux à personne. Le soutien de mes coéquipiers a été touchant, et je garde surtout la fierté de ce que j’ai construit ici. »

L’histoire s’est accélérée en coulisses, le dialogue s’estompe doucement, jusqu’à ce que City force la décision. Pour Donnarumma, la surprise est réelle : « Je ne savais pas que je partirais. On m’a parlé de la situation après le début du stage. »

Donnarumma s’exprime : entre émotion et sérénité

Face aux médias, le portier italien ne masque ni son émotion ni sa gratitude envers Paris. Son discours est franc, à la fois teinté de nostalgie et d’assurance : « J’ai passé quatre années merveilleuses à Paris, je m’y suis senti comme chez moi. Je ne suis déçu de rien. Au contraire, sentir toute l’affection du club et des supporters me pousse à regarder vers l’avant avec sérénité. »

Pas de rancœur, juste le sentiment du devoir accompli. Pilier lors des grands rendez-vous, il revient avec fierté sur ses performances : « Cette dernière saison restera l’une des plus belles de ma carrière. Les titres remportés, les grands matches, tout cela fait partie de moi. »

Surtout, Donnarumma insiste sur la force du collectif : « J’ai beaucoup progressé grâce au travail quotidien, grâce à la confiance reçue. Il faut maintenant continuer à avancer. »

L’Italien ne tarde pas à mettre en avant l’atout que représente l’intérêt de City : « Lorsqu’un club comme Manchester City insiste, c’est la preuve que le travail paie. »

Il confirme avoir tout de suite donné son accord pour rejoindre l’Angleterre, comme évoqué dans l’accord de principe entre Donnarumma et Manchester City.

L’ambition retrouvée : City et la Squadra Azzurra en ligne de mire

Dans la foulée de ce transfert, Donnarumma affiche une ambition retrouvée : « Je suis venu ici pour gagner, pour progresser sous la direction de Guardiola. L’envie de briller avec City est immense, tout comme celle de rendre à la Nazionale sa grandeur. »

Objectif n°1 : s’imposer à City, conquérir de nouveaux titres

Objectif n°2 : briller lors des prochains rendez-vous internationaux avec l’Italie

Objectif n°3 : retrouver la victoire en Ligue des champions

Son discours se veut motivant pour ses coéquipiers italiens : « Il faut montrer dès le départ que nous sommes une équipe solide. L’objectif est toujours le même : gagner le plus possible. »

Un nouvel horizon sous les ordres de Guardiola

Rejoindre Manchester City, c’est aussi retrouver l’esprit de compétition sous l’un des meilleurs techniciens du monde. Pour Donnarumma, la perspective de travailler avec Pep Guardiola agit comme un moteur : « Être voulu par Guardiola est un immense honneur. Il peut encore me faire progresser, et j’ai hâte d’écrire cette nouvelle page. »

Ce nouveau défi, c’est aussi la promesse d’intégrer une équipe ambitieuse, tournée vers l’avenir et la conquête de trophées. Donnarumma le sait : la barre sera haute, mais il compte bien apporter toute son expérience des joutes européennes, et répondre aux attentes du staff anglais.