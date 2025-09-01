Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !

Coup de tonnerre dans cette ultime journée de mercato : Gianluigi Donnarumma quitte le PSG pour rejoindre Manchester City, officialisant ainsi l’un des mouvements les plus marquants de l’été. Un deal express qui redistribue instantanément les cartes chez les deux monstres européens.

Un deal qui agite la fin du mercato

La rumeur enflait depuis quelques jours, mais la bascule s’est opérée dans les dernières heures. Le départ soudain d’Ederson vers Fenerbahçe a déclenché une réaction en chaîne. Manchester City, placé en urgence sur le dossier, n’a pas tardé à se mettre d’accord avec le PSG sur les bases d’un transfert express.

Le club mancunien avait besoin d’un gardien capable d’assumer les hautes exigences de Pep Guardiola. Donnarumma s’apprête à passer sa visite médicale cet après-midi, avant de rejoindre directement l’entraînement des Skyblues.

Pourquoi le PSG s’est séparé de Donnarumma

Longtemps indiscutable dans les buts parisiens, Donnarumma n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique depuis cet été. La nouvelle recrue Lucas Chevalier, promu numéro 1, a accéléré la prise de décision.

Le PSG, soucieux de tourner une page tout en récupérant un montant significatif, avait fixé la barre à 30M€ pour son champion d’Europe. La volonté de relancer une nouvelle dynamique à ce poste a clairement pesé dans la balance.

Comment Manchester City a finalisé l’opération

Longtemps bloquée, la transaction a connu un véritable coup d’accélérateur après la tentative de transfert d’Ederson vers Fenerbahçe. Ce départ a ouvert la voie pour l’arrivée de Donnarumma, alors que City cherchait activement une alternative de renom.

Sachant que le PSG voulait rapidement conclure, les Cityzens ont tenté de négocier à la baisse. Mais Paris, fort de l’intérêt pressant du champion d’Angleterre, est finalement resté ferme sur ses exigences financières.

Donnarumma, nouveau numéro 1 de Pep Guardiola

À 26 ans, Donnarumma s’offre un nouveau défi en Premier League, où son profil s’intègre parfaitement dans le jeu exigeant prôné par Pep Guardiola. Il sera titularisé dès son arrivée, cité comme la nouvelle référence des cages mancuniennes pour la saison à venir.

Passé par l’AC Milan avant de briller à Paris, il débarque avec une expérience remarquable : 74 sélections avec l’Italie, des clean sheets à la pelle, et une régularité impressionnante à haut niveau.