OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans

RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans
Louis Chrestian
17 septembre 2025

Le Racing Club de Lens perd l’un de ses anciens visages. Dejan Milovanović, ancien milieu de terrain serbe des Sang et Or entre 2008 et 2010, est décédé brutalement à l’âge de 41 ans lors d’un match de vétérans à Belgrade. La nouvelle, bouleversante, a suscité un émoi palpable au sein du club artésien et auprès de ses supporters.

Un décès brutal lors d’un match de vétérans

La tragédie s’est produite alors que Dejan Milovanović prenait part à une rencontre amicale entre anciens joueurs de l’Étoile Rouge de Belgrade. Victime d’une crise cardiaque sur le terrain, l’international serbe n’a pu être réanimé malgré l’intervention rapide des secours. Ce départ, aussi soudain que douloureux, endeuille à la fois la Serbie et l’ensemble de la famille Sang et Or.

L’émotion et l’hommage du Racing Club de Lens

Par un message chargé d’émotion, le RC Lens a partagé sa profonde tristesse suite à l’annonce de la disparition brutale de son ancien joueur. Le club a tenu à exprimer ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Milovanović, accompagné d’un sobre hommage, rappelant le lien unique qui unit les anciens Lensois à leur public.

La communauté lensoise, déjà soudée autour de ses valeurs, s’est mobilisée pour entourer la famille de l’ex-milieu.

Le parcours de Dejan Milovanović chez les Sang et Or

Arrivé en 2008, Dejan Milovanović a porté le maillot de Lens pendant deux saisons. En 47 apparitions, il s’est illustré par son engagement sur le terrain et sa technique raffinée au milieu de terrain. Son statut d’international serbe a également marqué les esprits, apportant son expérience à l’effectif artésien de l’époque.

Le souvenir de Milovanović restera gravé dans la mémoire des supporters et de tous ceux qui ont croisé sa route au sein du club. Toute la communauté Sang et Or adresse un dernier adieu plein de reconnaissance et de respect à l’un des siens.

RC Lens
#A la une

