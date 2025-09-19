Enfant du RC Lens, Raphaël Varane va faire son grand retour à Bollaert, ce samedi lors du derby face au LOSC.

Le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC Lille, programmé ce samedi au stade Bollaert-Delelis, s’annonce déjà bouillant. Mais avant même que le ballon ne roule, un moment fort attend les supporters Sang et Or : Raphaël Varane, enfant du club et légende du football français, donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Une carrière qui force le respect

Natif de Lille mais formé au RC Lens, Varane a rapidement marqué de son empreinte le centre de formation artésien. Lancé en Ligue 1 en 2010, il n’avait que 17 ans lorsqu’il a porté pour la première fois le maillot professionnel des Sang et Or. Une ascension fulgurante qui l’a mené au Real Madrid, où il a remporté 4 Ligues des Champions et 3 titres de champion d’Espagne, avant de poursuivre sa carrière à Manchester United.

Avec l’équipe de France, Varane a connu la consécration mondiale en 2018, en remportant la Coupe du Monde en Russie sous le maillot bleu. Défenseur exemplaire et respecté, il a pris sa retraite internationale en 2023 après plus de 90 sélections, et sa retraite en club en septembre 2024.

Varane va retrouver son jardin

En venant donner le coup d’envoi du derby, Varane renoue avec ses racines et son club formateur. Dans un Bollaert à guichets fermés, son retour sera forcément accueilli par une ovation. L’occasion pour les supporters de rendre hommage à l’un de leurs plus beaux joyaux, devenu une référence mondiale à son poste.

Samedi, avant le duel attendu entre Lens et Lille, c’est donc toute une émotion qui s’écrira au moment où Raphaël Varane foulera à nouveau la pelouse de Bollaert.