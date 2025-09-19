FC Nantes – Stade Rennais : Estéban Lepaul prévient, ça va chauffer à la Beaujoire
William Tertrin
19 septembre 2025

À quelques heures du derby entre le RC Lens et le LOSC, les Red Tigers ont fait passer un message aux supporters lensois et aux joueurs.

À la veille du derby tant attendu entre le RC Lens et le LOSC, les Red Tigers, principal groupe de supporters lensois, ont publié un communiqué appelant à une mobilisation totale des supporters. Le ton est clair : pour les ultras, il ne s’agit pas d’un match comme les autres. Le communiqué insiste sur l’importance de créer une ambiance électrique dès l’entraînement public, ce soir à 17h, afin que les joueurs ressentent le soutien et la ferveur des fans.

Le message s’adresse également aux joueurs lillois, que les Red Tigers veulent mettre sous pression dès l’entraînement de samedi soir juste avant le match : « S’ils s’approchent trop près des tribunes, il faut les en faire reculer. S’ils attaquent, nous devons leur faire perdre leurs moyens, s’ils défendent, nous saurons les faire craquer », précise le communiqué. Le derby s’annonce bouillant, alors que Lens n’a plus gagné un derby depuis avril 2022.

Le communiqué complet des Red Tigers

« Supporters, supportrices!

Demain se déroule le derby face aux lillois.

A aucun moment ils ne doivent être sereins, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Il nous appartient à tous de faire vivre cette passion, cette tension, qui nous animent cette semaine.

Dès ce soir lors de l’entrainement public, nous devons faire comprendre à Pierre Sage et à ses joueurs qu’il ne s’agit pas d’un match comme un autre. Le football moderne fait que les joueurs d’aujourd’hui n’ont plus la culture de l’histoire du club, de la ville, de la région. A Lens, le club fait désormais se déplacer les joueurs sur les lieux de mémoire de notre patrimoine, et nous, supporters, rappelons régulièrement ce que sont ces valeurs fondatrices de notre amour pour les Sang et Or.

Les joueurs doivent sentir dès ce soir que nous serons là pour les porter vers la victoire, que nous ne lâcheront pas.

Car demain il faudra rentrer tôt, dès l’entrainement, et retourner le stade jusqu’à la fin du match. Nous donnons rendez-vous à tous les supporters à 20h dans les tribunes.

Les lillois doivent comprendre que le match va être long, très long pour eux. Dès l’entrainement la pression doit être mise sur eux. S’ils s’approchent trop près des tribunes, il faut les en faire reculer. S’ils attaquent, nous devons leur faire perdre leurs moyens, s’ils défendent, nous saurons les faire craquer.

Parce qu’un derby ça se gagne, nous sommes tous concernés par l’ambiance à mettre à la Gaillette, sur les routes, autour du stade, dans les tribunes.

Ecrasons les ! Allez LENS !! »

