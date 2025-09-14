FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes

PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes
William Tertrin
14 septembre 2025

En marge du match entre le PSG et le RC Lens, des incidents ont opposé les fans artésiens aux forces de l’ordre. Les Red Tigers, un des principaux groupe de supporters lensois, ont livré leur version des faits.

Le déplacement du RC Lens au Parc des Princes pour affronter le PSG (2-0) ce dimanche a viré au fiasco pour les supporters nordistes. Environ 1 000 Lensois étaient attendus dans le parcage visiteurs, mais la soirée a été marquée par de vives tensions avec les forces de l’ordre. Divisés en deux groupes — environ 700 en tribune haute et 300 en tribune basse —, les supporters n’ont pas vécu la rencontre de la même manière. Devant le refus d’une partie de ceux placés en bas de se soumettre aux palpations de sécurité à la descente des bus, la situation a dégénéré : usage de gaz lacrymogènes par la police, échauffourées, et blocage de l’accès au stade pour tout le secteur concerné.

Pendant ce temps, les fans installés en tribune haute ont pu suivre la première période, mais à la pause, une large majorité a quitté les gradins en solidarité avec leurs camarades restés à l’extérieur. Les bus venus du Nord ont alors repris la route, laissant derrière eux seulement quelques supporters lensois franciliens encore présents. Dans la foulée de cet incident, les Red Tigers, un des principaux groupe de supporters lensois, ont réagi fermement à ces incidents, en livrant leur version des faits.

Le communiqué complet des Red Tigers

« Deuxième déplacement de la saison au Parc des Princes… et déjà une organisation honteuse, catastrophique, volontairement provocatrice.

On se demande vraiment ce qu’il faut faire pour que la machine administrative et sécuritaire autour du football cesse d’osciller entre l’amateurisme le plus insultant et la mise en scène sécuritaire la plus ridicule.

Ce soir-là, alors que plusieurs bus de supporters lensois prennent la route pour soutenir les Sang et Or, le protocole simple, connu, répété, a été piétiné par les autorités.

À l’arrivée, après le point d’escorte habituel à Senlis, nos bus se retrouvent bloqués sur le parking visiteurs. Blocage: policiers en tenue anti-émeute, gaz lacrymogène et taser ostensiblement visibles, portes des bus maintenues fermées. Traduction : des hommes et des femmes, supporters comme n’importe quel citoyen, sont littéralement parqués dans leur propre moyen de transport. On nous explique ensuite, d’un ton censément protecteur, que la sortie se fera… un par un. Entourés de policiers surarmés. Comme si nous étions des suspects à extrader. Comme si la dignité humaine était un luxe auquel la Préfecture de police aurait décidé de ne pas souscrire.

On nous vend ce dispositif comme « mesure de sécurité ». Nous, on appelle ça une humiliation organisée. Traiter des supporters, venus soutenir leur équipe, comme du bétail n’est pas de la « prudence », c’est une stratégie provocatrice et stupide. Quand on enferme, on provoque ; quand on humilie, on radicalise; quand on empile les gestes stigmatisants, on crée les conditions d’une explosion. Et voilà une heure de manipulations, dix minutes avant le coup d’envoi, la tension explose et des incidents surviennent. Résultat prévisible. Prévisible parce que voulu par l’approximation et la panique d’un dispositif qui prétend assurer l’ordre mais ne fait qu’attiser le chaos.

Comme si cela ne suffisait pas, la BRAV-M est intervenue. Oui, cette brigade déjà tristement célèbre pour ses violences policières gratuites lors des mobilisations sociales, a été mobilisée contre des supporters venus… voir un match de football. Le résultat est à la hauteur de leur réputation : certains d’entre nous ont fini blessés, en sang, frappés par des coups aussi absurdes que brutaux, pendant que ces « agents de police » esquissaient des sourires narquois. Voilà donc la vision de la sécurité publique : faire couler le sang de supporters, sans aucune justification, en assumant l’humiliation comme mode opératoire.

Que dit-on à ceux qui dirigent la sécurité publique ? Au Ministère de l’Intérieur voulant faire son baroud d’honneur ? Au préfet qui valide ces dispositifs ? Quand le terrain est géré avec un tel niveau d’incompétence, quand la « sécurité » devient une mise en scène humiliante plutôt qu’un service public, il y a une responsabilité politique à rechercher.

Les supporters n’acceptent plus d’être la variable d’ajustement d’une politique sécuritaire brouillonne.
Ce n’est pas un « incident isolé » que nous décrivons, c’est une méthode : mise en scène autoritaire, isolement contrôlé, humiliation publique, violences policières assumées.

À force d’empiler les mesures punitives, on banalise la brutalité et on institutionnalise la répression. Et pour être clair : nous n’accepterons pas que la faute soit renvoyée aux supporters comme s’ils étaient seuls responsables. Qui a ordonné ce verrouillage ? Qui a fait appel à la BRAV-M? Qui a validé cette escalade insensée ? Ces responsables doivent rendre des comptes.

Nous ne laisserons pas passer cette gestion calamiteuse comme s’il s’agissait d’un simple couac logistique. Quand l’État se comporte en organisateur d’humiliations et de violences, il faut agir et vite.

Aux autorités concernées, cessez d’improviser sur le dos des supporters. Arrêtez les mises en scène sécuritaires humiliantes et configurez des dispositifs qui protègent réellement, sans stigmatiser. Vous avez la responsabilité du maintien de l’ordre; elle implique compétence, discernement et respect des personnes. Ce soir, vous avez fait le choix inverse.

Nous appelons nos adhérents, nos supporters et tous ceux qui refusent l’humiliation à rester unis et vigilants. La solidarité ne se décrète pas : elle se vit.

À tous les supporters qui ont assisté à la scène, qui ont filmé, pris des notes ou qui ont été témoins : préservez VOS éléments, transmettez-les (à l’adresse mail redtigers.officiel@gmail.com). Ce traitement indigne ne doit pas passer. Nous sommes déterminés et nous ne laisserons pas cette tentative de discipliner des supporters en public sans suite ».

Ligue 1PSGRC Lens
#A la une

Les plus lus

OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais
Ligue 1...

OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions

Par William Tertrin
Morton voit rouge, l’OL craque au finish face au Stade Rennais, les notes
Ligue 1...

Morton voit rouge, l’OL craque au finish face au Stade Rennais, les notes

Par Alexandre Corboz
Stade Rennais – OL : Lyon voit rouge et craque face à Rennes pour sa première défaite de la saison
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon voit rouge et craque face à Rennes pour sa première défaite de la saison

Par William Tertrin
FC Nantes : Anthony Lopes revient sur son départ de l’OL et l’hommage des supporters
FC Nantes...

FC Nantes : Anthony Lopes revient sur son départ de l’OL et l’hommage des supporters

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes
Ligue 1...

PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes

Par William Tertrin
OM : Amine Gouiri dans le groupe pour affronter le Real Madrid ? La réponse est tombée !
Ligue 1...

OM : Amine Gouiri dans le groupe pour affronter le Real Madrid ? La réponse est tombée !

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : Luis Enrique donne des nouvelles des blessés, Pierre Sage ressort frustré
Ligue 1...

PSG – RC Lens : Luis Enrique donne des nouvelles des blessés, Pierre Sage ressort frustré

Par William Tertrin
LOSC – Toulouse : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Alexsandro et des autres absents
Ligue 1...

LOSC – Toulouse : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Alexsandro et des autres absents

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
Ligue 1...

PSG : les adieux de Presnel Kimpembe au Parc des Princes (vidéo)

Par William Tertrin
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Valence CF

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : Florian Thauvin pointe du doigt l’arbitrage
Ligue 1...

PSG – RC Lens : Florian Thauvin pointe du doigt l’arbitrage

Par William Tertrin
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : les compos d’Habib Beye et de Paulo Fonseca sont connues

Par William Tertrin
Ligue 1 : le Paris FC enchaîne, le RC Strasbourg se reprend, Metz et Angers se neutralisent
Angers SCO...

Ligue 1 : le Paris FC enchaîne, le RC Strasbourg se reprend, Metz et Angers se neutralisent

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG après le premier but contre le RC Lens.
Ligue 1...

Au petit trot, le PSG domine le RC Lens grâce à Barcola mais perd 3 nouveaux joueurs, l’analyse et les notes

Par Raphaël Nouet
ASSE : Et Stassin enflamme à nouveau les Verts !
ASSE...

ASSE : Et Stassin enflamme à nouveau les Verts !

Par Laurent Hess
Mercato : les révélations de Carlo Ancelotti sur ses départs du Real Madrid et du PSG
Liga...

Mercato : les révélations de Carlo Ancelotti sur ses départs du Real Madrid et du PSG

Par Laurent Hess
ASSE : le Stade de Reims s’inquiète avant le choc dans le Chaudron
ASSE...

ASSE : le Stade de Reims s’inquiète avant le choc dans le Chaudron

Par Laurent Hess
Ligue des champions : l’arbitre du match Real Madrid-OM désigné, le PSG le connait bien !
Ligue des champions...

Ligue des champions : l’arbitre du match Real Madrid-OM désigné, le PSG le connait bien !

Par Laurent Hess
LOSC : les Dogues renversent Toulouse dans les tous derniers instants grâce à Mbappé
Ligue 1...

LOSC : les Dogues renversent Toulouse dans les tous derniers instants grâce à Mbappé

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : les compos de Luis Enrique et Pierre Sage sont connues
Ligue 1...

PSG – RC Lens : les compos de Luis Enrique et Pierre Sage sont connues

Par William Tertrin
Real Madrid : les Merengue prêts à tout pour faire annuler le rouge de Dean Huijsen
Liga...

Real Madrid : les Merengue prêts à tout pour faire annuler le rouge de Dean Huijsen

Par William Tertrin
LOSC : Hakon Haraldsson absent face à Toulouse, la raison est connue
Ligue 1...

LOSC : Hakon Haraldsson absent face à Toulouse, la raison est connue

Par William Tertrin
Équipe de France : les Bleus pourraient défier le Brésil aux États-Unis !
Equipe de France...

Équipe de France : les Bleus pourraient défier le Brésil aux États-Unis !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet