Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !

Sacré Ballon d’Or 2025 au terme d’une année exceptionnelle, Ousmane Dembélé a marqué l’histoire du football français. Mais derrière ce trophée, il y a aussi une histoire familiale et un parcours façonné par le soutien indéfectible de sa mère, Fatimata Dembélé, qui a tenu à prendre la parole après ce moment unique.

« Je préfère rester discrète »

Fatimata Dembélé n’est pas du genre à aimer les projecteurs. Elle le confie elle-même :

« Je ne suis pas quelqu’un qui me montre, je préfère rester discrète. Quand je vais voir mon fils au stade, je peux être au milieu de la foule sans qu’on sache que je suis la maman d’Ousmane. Je n’ai pas la grosse tête par rapport à ça. »

Une simplicité qui contraste avec la notoriété mondiale de son fils, mais qui explique sans doute en partie la force de caractère et l’humilité du champion.

« Depuis tout petit, il n’y a que le foot dans sa tête »

Dans son témoignage, la maman d’Ousmane revient sur l’enfance du crack français, déjà marqué par une passion dévorante pour le ballon rond :

« Depuis tout petit, il n’y a que le foot dans sa tête. Ousmane n’aimait pas l’école, il a suivi les cours généraux mais ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était jouer. Il était tout le temps avec son ballon, même au supermarché… »

Une anecdote qui illustre parfaitement la détermination et la vocation précoce de celui qui est aujourd’hui reconnu comme le meilleur joueur du monde.

« Si j’ai une belle voiture aujourd’hui, c’est grâce à lui »

Fatimata Dembélé n’a pas caché sa fierté face à l’évolution de son fils, tout en rappelant les sacrifices qu’elle a consentis pour l’accompagner :

« J’ai bossé dur pour payer ses écoles, son foot, je me suis toujours dépensée sans penser à moi à 200%. Aujourd’hui, Ousmane fait la même chose pour sa maman. Il s’occupe de moi comme je me suis occupée de mes parents. »

Elle souligne que si la réussite de son fils a changé leur quotidien, la famille garde les pieds sur terre : « Ma vie a changé, mais je ne vis pas dans l’abondance extrême. On reste des gens simples. »

Le rêve devenu réalité

Enfin, la maman du Ballon d’Or est revenue sur l’incroyable destin de son fils :

« Bon, là, le Ballon d’Or c’est vraiment autre chose. Même dans sa jeunesse, on a parlé de Barcelone, de ses rêves, mais le Ballon d’Or… On n’en était pas arrivé là ! »

Avant de conclure avec un mélange d’admiration et de lucidité :

« Imaginer son fils comme le meilleur joueur du monde… Et pourtant, je vous garantis que ça ne me surprend pas. »

Une déclaration touchante

À travers ces mots, Fatimata Dembélé rappelle que derrière chaque champion, il y a une histoire de famille, de sacrifices et de valeurs. Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui au sommet, c’est aussi parce qu’il a toujours pu compter sur l’amour et la détermination d’une mère discrète mais essentielle dans son parcours.