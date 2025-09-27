Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : un nouveau projet porteur à 1 M€ !

Laurent Platini, directeur commercial du RC Lens depuis 2021, explique comment le projet de la Galerie a vu le jour et pourquoi il répond aux besoins actuels des clubs, d’un point de vue financier notamment. « C’est un projet sur lequel on travaille depuis un an. Soit huit mois de réflexion et quatre mois de concret. La décision a été prise en février ou mars de l’année dernière. Les travaux ont commencé dès la fin du Championnat, détaille-il dans L’Équipe. C’est un espace nouveau. On a complètement reconfiguré la zone pour proposer aux clients une expérience immersive jusqu’au bout. Il y a cette notion de descente, comme dans une mine. Il a coûté plus d’un million d’euros. C’est de l’argent qui aurait pu être dépensé ailleurs. Mais notre stratégie, c’est d’investir dans les infrastructures pour avoir un nouveau levier de croissance, d’éducation et de revenus. Aujourd’hui, les clubs ont plutôt tendance à vouloir investir davantage sur le sportif pour se maintenir. Ce type de projet n’est pas pour tout le monde. »

Toulouse : le Téfécé au plus mal avant les Canaris ?

Avant de recevoir le FC Nantes au Stadium (19h), c’est la première fois depuis la saison 2014-2015 que le TFC concède trois défaites lors des cinq premières journées. Battu à Auxerre le week-end dernier (0-1), Carles Martinez Novell ne peut pas nier « un très mauvais moment pour l’équipe ». « Le match aurait été complètement différent si on avait marqué le premier but, regrete-t-il, en référence au penalty manqué par Frank Magri (3e). On a beaucoup manqué d’agressivité dans la surface. J’attendais plus de la part des joueurs. »

RC Strasbourg : Rosenior encense l’OM

Liam Rosenior n’a aucun regret suite à la défaite du RC Strasbourg hier à la Meinau contre l’OM (1-2). « On a joué contre une très belle équipe, un super coach, de superbes joueurs. On n’a rien à se reprocher. Je fais des choix, j’essaie de maintenir une certaine énergie pour conserver l’intensité. Je suis très heureux de voir mes joueurs évoluer. On a eu des situations pour faire la différence, on ne l’a pas faite. J’assume ce genre de rythmes. Je suis fier de mon équipe, de ce qu’on met en place. J’ai une équipe généreuse. On est là pour apprendre, on a perdu deux matchs mais on fait un bon début de saison », a-t-il lâché après la rencontre. Très classe.

OGC Nice : Nguene prolonge jusqu’en 2029

L’OGC Nice a annoncé la prolongation d’un an du contrat de Bernard Nguene. L’attaquant camerounais est désormais lié au Gym jusqu’en juin 2029. « Je suis très heureux de prolonger mon contrat, a déclaré Nguene sur le site du club. C’est une preuve de confiance de la part de l’OGC Nice. J’ai connu beaucoup de changements en un an et j’ai eu la chance d’être bien accompagné. J’apprends au quotidien et je vais continuer à travailler dur pour apporter de plus en plus à l’équipe ».

Stade Brestois : retour de Majecki à Angers

Le Stade Brestois, qui se déplace à Angers dimanche (17h15) pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, récupère son gardien Radoslaw Majecki, après deux matches de suspension. Par ailleurs, le milieu Lucas Tousart et l’attaquant Mama Baldé sont toujours absents.

FC Metz : Stambouli forfait face au Havre

Pour la réception du Havre (dimanche, 17h15, 6e journée), le FC Metz, dernier de Ligue 1, sera privé du milieu Benjamin Stambouli, touché à un genou, mais récupère un autre milieu, Boubacar Traoré et le défenseur Michel Mboula, bien remis.