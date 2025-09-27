Avec seulement 45 minutes disputées depuis son arrivée au RC Lens, Abdallah Sima paye une préparation tronquée, mais son heure viendra.

Arrivé au RC Lens dans les derniers jours du mercato, Abdallah Sima n’a pas encore eu l’occasion de découvrir Bollaert. Entré à la mi-temps face au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de Brighton a ensuite été laissé sur le banc contre le LOSC dans le derby. La faute à une préparation qui a pris du retard, alors que Pierre Sage est revenu sur le cas de l’ancien Brestois après la rencontre.

« Il aura ses minutes et il sera performant »

« À la fin du match contre Paris, je vous avais avoué que je pense l’avoir fait entrer un peu trop tôt par rapport à son potentiel du moment. Et c’est vrai que pour le match contre Lille, il m’a semblé préférable de faire entrer d’autres joueurs. » L’entraîneur a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune animosité : « Mais dans tous les cas, il aurait pu aussi rentrer à ce moment-là. Après, c’est une logique un peu plus globale qui m’a amené à prendre ces décisions. Il n’y avait surtout rien contre lui. »

Pierre Sage a reconnu la frustration que cette situation pouvait engendrer pour le joueur : « Je sais qu’il est impatient de faire ses premières minutes à Bollaert. Par contre, je l’en ai empêché et je m’en veux un peu, parce que je sais que c’est particulier pour tous les joueurs qui arrivent ici. » Mais l’avenir s’annonce prometteur pour l’attaquant sénégalais : « Mais dans tous les cas, il aura ses minutes et il sera performant. Je pense qu’on pourra reparler de lui lors de la prochaine conférence de presse. »

Reste à voir si Abdallah Sima pourra renouer avec la compétition à l’occasion du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, ce dimanche à 20h45.

Tous propos rapportés par Lensois.com.