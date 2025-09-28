Benjamin Bourigeaud, au Qatar depuis un an, ne peut pas prendre position entre le Stade Rennais et le RC Lens, qui s’affrontent ce soir.

Parti à Al-Duhail au Qatar à l’été 2024, Benjamin Bourigeaud est devenu un joueur emblématique du Stade Rennais après avoir été formé à Lens. Dans « Ouest-France », avant le choc de ce dimanche au Roazhon Park (20h45), l’ancien vainqueur de la Coupe de France avec le SRFC s’est confié. Et il est difficile de dire pour quel club son coeur balance…

« Ça, c’est compliqué à dire !, avoue-t-il. J’ai toujours du mal à me positionner par rapport à ces deux clubs qui ont fait ma carrière. Rennes m’a adopté, j’ai adopté Rennes, et Lens m’a préformé, formé, mené au monde pro, je lui dois tout ce qui m’est arrivé ensuite. Ce sera un match intense je pense, entre deux équipes au coude au coude, qui ont pas mal de similitudes. Lens n’a perdu que face à Lyon et Paris. Rennes, c’est un peu plus mitigé, il y a eu de grosses performances contre les gros, et des points perdus face à des plus modestes avec scenarii rageants. Nantes, ils auraient même pu le perdre, alors que tu mènes 2-0 et que tu dois gagner ! »