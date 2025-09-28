Stade Rennais – RC Lens : les compos d’Habib Beye et de Pierre Sage sont connues

Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et le RC Lens pour fermer cette 6e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le Stade Rennais accueille le RC Lens pour fermer la 6e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Pierre Sage. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.

Les compos officielles

SRFC : Samba – Seidu, Jacquet, Rouault – Blas, Camara, Cissé, Fofana (cap), Merlin – Embolo, Lepaul.

RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.