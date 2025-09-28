Le RC Lens, réduit à dix, tient tête au Stade Rennais et peut avoir de gros regrets… les notes des Sang et Or

Ce dimanche, malgré avoir été réduit à dix d’entrée sur la pelouse du Roazhon Park, le RC Lens a fait bien plus que tenir tête au Stade Rennais (0-0). Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Le résumé du match

Quelques secondes après le coup d’envoi de ce choc, la partie basculait déjà : Jonathan Gradit, en position de dernier défenseur, commettait une faute sur Seko Fofana qui se présentait seul face au but après une ouverture de Blas. L’arbitre n’hésitait pas et brandissait aussitôt le carton rouge, laissant Lens au bout de 53 secondes. Pas suffisant pour battre le record des joueurs les plus rapidement exclus au 21e siècle en Ligue 1, qui revient à Todibo (9 secondes).

À la 26e, Sangaré surprenait tout le monde en tentant un lob depuis près de cinquante mètres, sur un coup franc rapidement joué. Samba, vigilant, parvenait du bout des gants à détourner le ballon en corner, évitant l’ouverture du score.

Puis, dans la foulée, Lens insistait. Sur un corner frappé par Thauvin côté gauche, Matthieu Udol s’élevait au point de penalty pour placer une tête puissante. Samba, encore décisif, s’allongeait parfaitement à l’horizontale et réalisait une parade réflexe impressionnante qui maintenait son équipe à flot. Au terme de la première période, c’est bien Lens qui se montrait plus entreprenant, et qui avait les meilleures occasions.

En seconde période, Thomasson pensait faire basculer la rencontre. Trouvé au deuxième poteau par un centre d’Aguilar, il armait une tête croisée. Samba effleurait le ballon qui venait heurter le poteau, privant Lens de l’ouverture du score (58e). Quelques minutes plus tard, Blas centrait du bout du pied vers la surface lensoise et Aguilar déviait le ballon qui manquait de surprendre Risser, le cuir terminant en corner après avoir frôlé le cadre.

Lens répliquait grâce à Guilavogui, servi par Thauvin sur un coup franc. Démarqué, il reprenait de la tête mais manquait de puissance, sa tentative frôlait le but (65e). Peu après, sur un centre encore de Thauvin, l’attaquant se retrouvait lancé aux six mètres et plaçait une tête smashée trop croisée qui échappait encore au cadre, laissant passer une nouvelle opportunité (67e).

En fin de rencontre, Rennes insistait. Seidu déposait un long centre depuis la droite vers Lepaul qui tentait une superbe reprise en ciseaux. Risser s’interposait magistralement au sol, d’une main ferme, pour sauver son équipe avec un arrêt réflexe exceptionnel. Dans la foulée, Rennes se procurait une dernière occasion. Fofana glissait parfaitement le ballon à Al-Tamari, esseulé sur le côté droit de la surface. Le Jordanien ouvrait son pied gauche pour ajuster Risser, mais Udol revenait in extremis et contrait la frappe, offrant un sauvetage décisif pour Lens.

Réduit à dix d’entrée, Lens a été héroïque, s’est procuré les occasions les plus nettes, et peut même nourrir de gros regrets. 7e de Ligue 1 (10 points), le RCL affrontera l’AJ Auxerre samedi prochain avant la trêve.

Les tops

SANGARÉ

Énorme au milieu de terrain, il a remporté 12 duels sur 16. Impeccable dans la récupération et la transmission, il aurait même pu s’offrir un golazo à la 26e sur un coup franc rapidement joué, avec un lob de 50 mètres, qui a surpris Samba. Il a quasiment réussi tout ce qu’il a entrepris, et il ne cesse de monter en puissance au fur et à mesure.

THAUVIN

Sa technique a énormément pesé dans ce match. Sur chaque ballon touché, il se passait quelque chose, et bon nombre d’occasions lensoises sont parties de lui (7 passes clés), à l’image de ses deux offrandes pour Guilavogui (65e, 67e), et son influence sur l’occasion de Thomasson (70e).

THOMASSON

Il a beaucoup accompagné ses coéquipiers ce soir, en défense ou bien en attaque. Il a tenté sa chance à 4 reprises, dont une sur le poteau de Samba à la 58e après une reprise de la tête sur un très bon centre d’Aguilar. Sur plusieurs situations, il a su faire parler son expérience pour faire gagner des ballons à son équipe. Un match de capitaine.

Les flops

GRADIT

Un flop sans vraiment en être un. Il n’est resté que 53 secondes sur la pelouse, et sa faute en position de dernier défenseur a empêché Seko Fofana de filer seul au but. Le contact est réel, même si le défenseur central s’était stoppé, mais il était déjà trop tard.

GUILAVOGUI

Entré à l’heure de jeu, il a suppléé un Wesley Saïd qui avait beaucoup donné. L’ancien attaquant du Paris FC a notamment eu deux grosses occasions, mal négociées, de la tête : à la 65e sur un coup franc de Thauvin, et à la 67e, encore sur un service de Thauvin. Trop de mauvais choix en une seule entrée en jeu, même si sa belle transversale pour servir Aguilar est à noter. De plus, il faut dire qu’il a apporté quelque chose dans le jeu sans ballon et sur l’apport défensif.

Les notes des Lensois

Risser (6) – Gradit (non noté), Baidoo (6), Sarr (6) – Aguilar (6), Sangaré (7), Thomasson (cap) (7), Udol (7) – Thauvin (7), Édouard (5), Saïd (5).