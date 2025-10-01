En inscrivant un triplé hier contre Kairat (5-0), Kylian Mbappé est devenu le 2e plus jeune joueur à atteindre la barre des 60 buts en Champions League, loin devant son idole Cristiano Ronaldo.

Quatre jours après sa déroute dans le derby face à l’Atlético (2-5), le Real Madrid devait remettre les pendules à l’heure, à l’autre bout de l’Europe, au Kazakhstan. Sur la pelouse de Kairat, qui s’était pourtant montré redoutable défensivement face au Celtic en barrages, les Merengue se sont baladés (5-0), grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. En feu depuis le début de la saison, l’ancien Parisien en est déjà à 5 buts en 2 matches de C1 après son doublé sur pénalty contre l’OM (2-1).

Seul Messi est arrivé plus rapidement aux 60 buts en C1

Ce triplé lui a permis d’atteindre la barre symbolique des 60 buts en Champions League. A 26 ans et 284 jours, il est le deuxième plus jeune joueurs parmi les rares ayant réussi pareille performance (ils ne sont que 7), derrière Lionel Messi (26 ans et 86 jours) mais loin devant son idole Cristiano Ronaldo ! Le Portugais avait trois ans de plus quand il a inscrit son 60e but en C1 (29 ans et 21 jours). Mais après, il a passé la surmultipliée et s’est arrêté à 141, record de l’épreuve. Et douze de mieux que Lionel Messi.

Avec sa moyenne actuelle de 0,67 but par match en Champions League, Kylian Mbappé aura encore besoin de 55 rencontres pour rejoindre son idole en tête des canonniers de la reine des épreuves. Soit entre cinq et six saisons standards du Real Madrid. Largement dans ses cordes…