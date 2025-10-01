Les supporters du RC Lens ont fait le forcing sur X pour que Pierre Sage soit élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en septembre. Mérite-t-il ce titre ? Nos journalistes en débattent.

Je miserais plutôt sur Fonseca ou De Zerbi

« Pierre Sage a évidemment énormément de mérite à performer avec un RC Lens où l’effectif a été considérablement appauvri. Mais je rappelle que son bilan, en septembre, est d’une victoire, certes prestigieuse, dans le derby (3-0), d’un nul à Rennes (0-0) et d’une défaite à Paris (0-2). Moyen, donc. Le carton sur le LOSC réhausse l’impression, de même que la domination de son équipe au Roazhon Park alors qu’elle a joué tout le match à dix. De même, Sage a déjà réussi à donner des principes de jeu très visibles à ses troupes. Mais Paulo Fonseca à Lyon et Roberto De Zerbi à Marseille aussi.

Le Lyonnais a peut-être encore plus de mérite car lui aussi a vu son effectif s’appauvrir et ses résultats sont encore meilleurs puisque l’OL est 2e. Et qu’il s’est imposé à Bollaert (1-0) lors de la 1ère journée. De Zerbi, lui, a certes un effectif haut de gamme mais il s’est quand même payé le scalp de Paris (1-0) et Strasbourg (2-1) en quatre jours. A mes yeux, donc, Paulo Fonseca a davantage d’arguments à faire valoir pour le titre d’entraîneur de L1 du mois de septembre. Mais Pierre Sage n’est pas loin derrière… »

Raphaël Nouet

Fonseca devant Sage

Pour répondre à cette question, on peut dire que le classement fait foi, même si évidemment, on sait bien les moyens qu’a Luis Enrique pour faire performer avec le PSG en Ligue 1. Si l’on écarte donc cette équipe parisienne de l’équation, l’OL de Paulo Fonseca est, à l’instant T, l’équipe qui fait la plus grosse impression. Au fond du trou cet été avec une relégation en Ligue 2, elle a finalement été sauvée, et on n’imaginait pas les Gones 2e de L1 après 6 journées. Au rayon des autres surprises, je mets évidemment le RC Lens de Pierre Sage. Comme la saison dernière à la même période, le RCL compte 10 points en 6 journées, mais a sûrement fait plus grosse impression que l’équipe dirigée par Will Still, qui avait démarré avec 2 victoires puis quatre nuls de suite sur la période donnée, sans vraiment réussir à convaincre.

Raphaël listait une seule victoire en septembre, certes, mais un match face à Paris est toujours particulier, et le courage démontré à Rennes, à 10 contre 11 tout le match, n’a pas rapporté 3 points mais a envoyé un gros signal aux autres équipes. Je pense que Lens peut même avoir des regrets, et j’aurais aimé voir le scénario de ce match à 11 contre 11. Je suis également d’accord pour glisser Roberto De Zerbi dans cette liste, même si son équipe a elle aussi eu ses passages à vide avec les défaites contre Rennes et Lyon. Sans conteste, je vote donc pour Paulo Fonseca comme meilleur entraîneur du mois de septembre, avec Pierre Sage et De Zerbi en embuscade.

William Tertrin